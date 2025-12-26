scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 26 December 2025: मूलांक 4 वाले पेशेवर संबंधों में सकारात्मकता बढ़ाएंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 26 December 2025: करियर कारोबार को संवारेंगे.  कार्य विस्तार में सहज रहेंगे.  कार्यगति व रुटीन नियंत्रित रखेंगे.  विभिन्न विषयों में सकारात्मकता बनाए रहेंगे.  समकक्षों से संबंध संवारने पर बल होगा.  व्यक्तिगत उपलब्धियां सहज बनी रहेंगी.

Advertisement
X
four horoscope
four horoscope

नंबर 4- 26 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है.  आज का दिन अंक 4 के लिए सभी क्षेत्रों में शुभता संतुलन का सूचक है.  करियर कारोबार को संवारेंगे.  कार्य विस्तार में सहज रहेंगे.  कार्यगति व रुटीन नियंत्रित रखेंगे.  विभिन्न विषयों में सकारात्मकता बनाए रहेंगे.  समकक्षों से संबंध संवारने पर बल होगा.  व्यक्तिगत उपलब्धियां सहज बनी रहेंगी.  सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.  लक्ष्य की ओर सावधानी बढेंगे.  करियर व्यापार में स्पष्टता बनाए रखेंगे.  राहु के अंक 4 के व्यक्ति के जीवन जीने के अपने तौर तरीके होते हैं.  आज इन्हें सूचना संपर्क संवाद का लाभ मिलेगा.  फोकस बढ़ाएंगे.  आत्मविश्वास रखेंगे.  सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. 

मनी मुद्रा- कामकाजी मामलों में गति आएगी.  पेशेवर संबंधों में सकारात्मकता बढ़ाएंगे.  लाभ का प्रतिशत बेहतर बनाए रखेंगे.  कार्यगति तेज रहेगी.  कार्यक्षेत्र में प्रभावी परिणाम पाएंगे.  सहकर्मियों पर भरोसा जीतेंगे.  सफलता की राह बनी रहेगी.  योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे.  करियर बेहतर बना रहेगा. 

पर्सनल लाइफ- घर में सुख बढ़ा रहेगा.  अतिथियों का सत्कार सम्मान बनाए रखेंगे.  परस्पर सहयोग का भाव रहेगा. स्वजनों को समय देंगे.  रिश्तों में विनम्रता बनाए रहेंगे.  दाम्पत्य जीवन में सुख सौख्य रहेगा.  वरिष्ठों से तालमेल संवारेंगे.  सकारात्मकता बढ़ाएंगे.  स्वजनों से सीख सलाह बढ़ाएंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 3 वालों को प्राप्त होंगे उचित प्रस्ताव, आत्मविश्वास से आगे बढे़ंगे
मूलांक 2 वालों का सभी क्षेत्रों में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन रहेगा, शुभता का संचार बना रहेगा
मूलांक 1 वाले ठगों और धूर्तों से रहें सावधान, आत्मविश्वास से बढ़ेंगे आगे
लाभ ऊंचा रहेगा, पेशेवर मामले बढ़त पर रहेंगे
आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों पर ध्यान बढ़ाएंगे, कार्य समय से पूरे करें

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व संवार पाएगा.  वाणी व्यवहार सहज रहेगा.  खानपान सुधारेंगे.  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे.  उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा. 

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- स्फटिक के समान

एलर्ट्स- नियंत्रण रखें.  चर्चा संवाद में स्पष्ट रहें.  मितभाषी रहें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement