Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 26 December 2025: मूलांक 3 वालों को प्राप्त होंगे उचित प्रस्ताव, आत्मविश्वास से आगे बढे़ंगे

नंबर 3- 26 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 3 के लिए कामकाजी मामले साधने में सहयोगी है. घर का वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. मित्र की मदद से जरूरी मामले पक्ष में बनेंगे. समय प्रबंधन पर जोर रखेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भेंटवार्ता में जल्दबाजी से बचेंगे. पेशेवर विनम्रता बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक संबंध बल पाएंगे. आवश्यक कार्य पूरे करेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति समाज की मुख्य धारा के लोग होते हैं. अनुशासन से कार्य करते हैं. लोग इन्हें आदर्श मानते हैं. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाना है. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन रहेगा. हर ओर शुभता बनी रहेगी. लाभ एवं विस्तार का प्रतिशत संवरेगा. आर्थिक वाणज्यिक प्रयासों गति लाएंगे. जिम्मेदारों का साथ रहेगा. वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. सामंजस्यता निरंतरता रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे.

पर्सनल लाइफ- घर वालों की खुशी का ध्यान रखेंगे. रिश्ते नियंत्रित रहेंगे. प्रियजनों के संग भ्रमण पर जाएंगे. स्वजनों से करीबी बनाए रखेंगे. भावनात्मक चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. मित्रों का समर्थन पाएंगे. सहयोग का भाव बढ़ेगा. चर्चा के अवसर बनेंगे. मन के मामले पक्ष में होंगे. संबंधों में अनुकूलन रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- रुटीन अच्छा रहेगा. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. निजता व गरिमा पर जोर होगा. अतिथि आएंगे. साज संवार रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सफेद चंदन

एलर्ट्स- विनम्र रहें. मतभेद मिटाएं. अहंकार में कमी लाएं.

