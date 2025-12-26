Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 26 December 2025: मूलांक 2 वालों का सभी क्षेत्रों में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन रहेगा, शुभता का संचार बना रहेगा

नंबर 2- 26 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 2 के लिए आज का दिन भाग्य की राह को मजबूती देने वाला है. सभी क्षेत्रों में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन रहेगा. विविध उपलब्धियां प्राप्त करेंगे. हितलाभ को बढ़ाएंगे. पेशेवर कार्यां में वृद्धि होगी. साझा भावना बल पाएगी. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. आर्थिक एवं व्यावसायिक मामलों में गतिशीलता बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देंगे. परिवार के लोगों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति स्वजनों की खुशी बढ़ाने में आगे होते हैं. परस्पर भरोसा बनाए रखते हैं. करीबियों के लिए प्रयासरत रहते हैं. आज इन्हें बढ़त बनाए रखना है. सक्रियता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. चहुंओर हितलाभ संवार पाएगा. शुभता का संचार बना रहेगा. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंट संवाद में बेहतर रहेंगे. कार्य व्यापार में लाभ होगा. समझौतों में प्रभावी रहेंगे. नीति नियम व सूझबूझ से काम लेंगे. जिम्मेदिरयां निभाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सकारात्मकता रहेगी. प्रियजनों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. निजी प्रयासों को बेहतर बनाएंगे. रिश्तों में सामंजस्यता रखेंगे. मेलजोल पर ध्यान देंगे. मन के मामले संवार पाएंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. संबंधों में उत्साह दिखाएंगे. स्नेह विश्वास रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सभी करीबी प्रसन्न रहेंगे. भौतिक संसाधन बढ़ेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल उत्साह ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- सहजता बनाए रहें. बहकावे में न आएं. लालच से बचें.

---- समाप्त ----