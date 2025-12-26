Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 26 December 2025: मूलांक 1 वाले ठगों और धूर्तों से रहें सावधान, आत्मविश्वास से बढ़ेंगे आगे

नंबर 1- 26 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 1 के लिए आज का दिन नियमितता व निरंतरता बनाए रखकर आगे बढ़ने की सलाह वाला है. धैर्य धर्म से कार्य साधेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहें. व्यक्तिगत मामलों में सूझबूझ दिखाएं. कार्यगति मिलीजुली बनी रहेगी. परिवार के लोगों की सीख सलाह से आगे बढ़ें. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् बनी रहेगी. भावनात्मक पक्ष पर नियंत्रण रखें. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति अन्य के लिए सकारात्मक नजरिया रखते हैं. विरोधियों की खूबियों की भी सराहना करते हैं. कार्यक्षेत्र में समता सजगता बनाए रखते हैं. आज इन्हें फोकस रखना है. चर्चा संवाद बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में कमतर लोगों से दूरी बनाए रहें. ठगों व धूर्तों से सावधानी बढ़ाएं. सहकर्मियों का साथ बना रहेगा. सहज संकोच रखेंगे. पहल करने से बचेंगे. आर्थिक हितों पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. अवसर भुनाने की सोच रहेगी. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिवार के लोगों के सुख संरक्षण का ख्याल रखेंगे. सबसे तालमेल रखेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. निजी संबंध प्रभावित रह सकते हैं. भावनात्मक विषयों में सरल रहें. निजी वार्ताओं में सूझबूझ रखें. रिश्तों में सहजता लाएं. प्रेम पक्ष सामान्य रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन से काम लें. व्यक्तित्व बेहतर रहेगा. सम्मान की भावना बढ़ेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बनाए रखें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7

फेवरेट कलर- वाइन रेड

एलर्ट्स- अन्य की अवहेलना न करें. व्यर्थ चर्चा से बचें. आवेश में न आएं.

---- समाप्त ----