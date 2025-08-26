Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 26 August 2025: मूलांक 8 वाले साझेदारी के कार्यों पर भरोसा बढ़ाएंगे, घर में सकारात्मकता बढ़ेगी

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.
नंबर 8- 26 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. अंक 8 के लिए आज का दिन मंगलकारी है. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. बड़े प्रयासों को गति देंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. आर्थिक वाणिज्यिक मामले बल पाएंगे. पेशेवर उत्साहित रहेंगे. हर्ष आनंद बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता संवार पर रहेगी. लाभ में वृद्धि होगी. वरिष्ठों का सानिध्य सहायता प्राप्त होगी. कार्य व्यापार उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति एकांत पसंद करते हैं. मौन बनाए रखना भाता है. सुखअपना कार्य करते रहते हैं. आज इन्हें सक्रियता बनाए रहना है. आशंका दूर होगी.
मनी मुद्रा- आर्थिक मामले अपेक्षाकृत अच्छे बने रहेंगे. लाभ बढ़ेगा. पेशेवर गतिविधियां बल पाएंगी. सभी को प्रभावित करेंगे. लक्ष्य पूर्ण कर पाएंगे. नेतृत्व क्षमता पर जोर देंगे. समझौते सकारात्मक रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ेंगे. प्रबंधकीय कार्यों में सहजता रहेगी. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. आवेश में न आएं.
पर्सनल लाइफ- भावनात्मक संबंध सुखप्रद रहेंगे. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. करीबियों का समर्थन रहेगा. स्वजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. भेंट मुलाकात होगी. परस्पर विश्वास बनाए रखें. विनय विवेक बढाएं. वचन निभाएंगे. प्रेम स्नेह बढ़ाएंगे. रिश्ते सकारात्मक बने रहेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन बढ़ाएंगे. रुटीन संवारेंगे. जीवनशैली सहज रहेगी. खानपान व्यवहार व स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.
फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8 9
फेवरेट कलर- रस्ट कलर
एलर्ट्स- बहस विवाद न करें. व्यवस्था मजबूत रखें. स्वयं पर ध्यान दें.