Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 26 August 2025: मूलांक 7 वाले आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे, प्रेम संबंध मजबूत होंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 26 August 2025: वाणिज्यिक कार्यों में रुचि रखेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में भावुकता से बचेंगे. विविध गतिविधियां पक्ष में रहेंंगी.

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 46 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है. 

नंबर 7- 26 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. अंक 7 के लिए आज का दिन किस्मत चमकाने में सहयोगी है. चहुंओर, अनुकूलता बनी रहेगी. वाणिज्यिक कार्यों में रुचि रखेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में भावुकता से बचेंगे. विविध गतिविधियां पक्ष में रहेंंगी. ऊर्जा उत्साह से कार्य करेंगे. योजनाओं में निरंतरता अनुशासन रखेंगे. विश्वास से काम लेंगे. व्यवस्था का पालन रखेंगे. केतु के अंक 7 के करीबी लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं. अक्सर पूर्वाग्रह के शिकार रहते हैं. आज इन्हें संपर्क बढ़ाना है. निजी विषयों में संतुलन रखेंगे. विभिन्न परिणाम पक्ष में बनेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. सामंजस्यता और साहचर्य बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में बेहतर स्थिति रहेगी. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें. पेशेवर उम्मीदों पर खरे रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. लाभ संवार पर रहेगा. आर्थिक क्षेत्र में विविध प्रयास बनेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

पर्सनल लाइफ- निजी संबंधों में उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. प्रेम स्नेह पर जोर रहेगा. शुभकार्यों की रूपरेखा बनाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के मौके बनाएंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं के अनुरूप रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. सबको प्रभावित करेंगे. विनय विवेक बनाए रहेंगे. रिश्तों में विनम्र रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सहजता एवं निरंतरता बनाए रखेंगे. प्रतिक्रिया में स्पष्ट होंगे. विभिन्न मामलों में सक्रिय रहेंगे. नियमित जांच पर जोर दें. अतिसंवेदनशीलता से बचेंगे.

फेवरेट नंबर-  1 2 3 4 7 8 9

फेवरेट कलर- गेंहुंआ

एलर्ट्स- सरलता बढ़ाएं. अहंकार व जिद से बचें. सावधानी बनाए रहें.

---- समाप्त ----
