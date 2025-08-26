Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 26 August 2025: मूलांक 5 वाले आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास बढ़ाएंगे, सभी का साथ समर्थन पाएंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 26 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. अंक 5 के लिए आज का दिन बेहतर स्थिति का सूचक है. प्रबंधन पर जोर बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में नेतृत्व संवारेंगे. कार्य व्यापार में सहज रहेंगे. रिश्तों में सूझबूझ बनाए रखें. मित्रों के साथ सहयोग रहेगा. निजी विषयों में सरलता अपनाए रखेंगे. रचनात्मक प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. करियर कारोबार में रुटीन संवारेंगे. परिवार का साथ विश्वास पाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति कर्मठ और स्मार्ट होते हैं. तकनीकी को बेहतर समझते हैं. इन्हें आज प्रदर्शन पर फोकस बढ़ाना है. उन्नति अवसर बने रहेंगे. परिजनों का सानिध्य रहेगा. कार्य व्यापार प्रभावशाली रहेगा.

मनी मुद्रा- कामकाजी संबंधों में सकारात्मकता बढे़गी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. पेशेवर प्रयासों में गति आएगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार में संतुलित रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. बड़ों से सहजता बढ़ाएं. व्यवस्था पर ध्यान दें. सहयोगी की सुनें. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- वाणी व्यवहार में सहजता रखेंगे. प्रियजनों संग खुशियों के पल बांटेंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. प्रेम में सफलता मिलेगी. सूचनाएं प्राप्त हो सकती है. रिश्ते मजबूत रहेंगे. घर में सुख बना रहेगा. स्वजनों के प्रति आदर रखेंगे. निजी संबंध संवारेंगे. भ्रमण के अवसर बनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- घरेलु मामलों में प्रभावी रहेंगे. संवेदनशील बने रहेंगे. सबका ख्याल रखेंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 7 8

फेवरेट कलर- बादामी

एलर्ट्स- भावनात्मक मजबूती रखेंगे. मेलजोल बढ़ाएं. व्यर्थ चर्चा से बचें.

---- समाप्त ----