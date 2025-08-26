scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 26 August 2025: मूलांक 4 वालों के मेलजोल के अवसर बनेंगे, अपनों की देखभाल रखेंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 26 August 2025: इच्छित उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं. पेशेवर प्रदर्शन बेहतर बनाएंगे. करियर व्यापार में उत्साह रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

four horoscope

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13 या 22 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है. 

नंबर 4- 26 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 4 के लिए उचित दिशा में आगे बढ़ने में सहयोगी है. लक्ष्य के प्रति समर्पण का भाव बनाए रखेंगे. इच्छित उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं. पेशेवर प्रदर्शन बेहतर बनाएंगे. करियर व्यापार में उत्साह रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. संपर्क संचार प्रभावशाली रहेगा. मित्रों समकक्षों का समर्थन रहेगा. अपरिचित लोगों से सहजता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत मामलों में धैर्य सामंजस्य रखेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति समाज व लोगों के बीच अपनी छवि को लेकर संवेदनशील नहीं होते हैं. काम निकालने की सोच रखते हैं. आज इन्हें तेजी से काम लेना है. लक्ष्य ऊंचा रखें.

मनी मुद्रा- कारोबारी व्यवस्था पर जोर देंगे. जिम्मेदारों का साथ बना रहेगा. आर्थिक पक्ष बेहतर होगा. अपेक्षित सफलता की संभावना रहेगी. परिस्थितियों पर नियंत्रण का प्रयास रखेंगे. कार्य व्यापार में फोकस बढ़ाएंगे. बड़प्पन से विभिन्न कार्य बनाएंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर रहेगा. अवसर का लाभ लेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों से मन की बात कह पाएंगे. प्रेम स्नेह के विषय संवार पर बने रहेंगे. परिवार में सुख सौख्य और अनुकूलता बढ़ाएंगे. भावनात्मक चर्चा में असरदार रहेंगे. रिश्तों में सहयोगी बने रहेंगे. निजी संबंधों में सजगता बढ़ाएंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. मित्रों संग भ्रमण पर जा सकते हैं.

हेल्थ एंड लिविंग-  रुटीन संवारेंगे. वातावरण उत्साहजनक रहेगा. निजता पर जोर देंगे. विनम्रता बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. ध्यान योग बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद समान

एलर्ट्स- नियंत्रण रखें. चर्चा संवाद में मितभाषी रहें. योजनाएं साझा करने से बचें.

---- समाप्त ----
