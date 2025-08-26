Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 26 August 2025: मूलांक 1 वालों को व्यापार में सफलता मिलेगी, न करें ये एक गलती

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 26 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सफलता का प्रतिशत सामान्य से अच्छा रहेगा. लक्ष्य की ओर सहजता से बढ़ते रहेंगे. कार्यगति साधारण रहेगी. व्यक्तिगत उपलब्धियां मध्यम बनी रहेंगी. करियर व्यापार में सक्रियता बढ़ेगी. विभिन्न विषयों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. निजी मामलों में सूझबूझ दिखाएं. सीख सलाह से आगे बढ़ें. पद प्रतिष्ठा बल पाएगी. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति औरों के अधिकार की लड़ाई अच्छी लड़ते हैं लेकिन स्वयं के हकों को मांगने में संकोची होते हैं. आज इन्हें काम पर फोकस बनाए रखना है. संबंधों में संवाद बनाए रखेंगे. भावनात्मक विषयों में हिचक बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- आर्थिक हितों को भुनाने में आगे बने रहेंगे. जिम्मेदारियों को बढ़ावा मिलेगा. लाभ में वृद्धि होगी. विभिन्न मामले पक्ष में बने रहेंगे. समकक्षों से संबंध संवरेंगे. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. सहकर्मियों का साथ रहेगा. संकोच दूर होगा. पहल करने में धैर्य दिखाएं. रुटीन बेहतर बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- अपनों की इच्छाओं का सम्मान करें. कमतर लोगों से निजी मामले साझा करने से बचें. रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है. परिजनों साथ समर्थन बना रहेगा. संबंधों को बखूबी निभाएंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भावनात्मक विषयों में सरलता बनाए रहेंगे. जल्दबाजी से बचें. निजी वार्ताओं में सूझबूझ रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व सहज रहेगा. मानसम्मान की भावना बढ़ेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बनाए रखें.



फेवरेट नंबर- 1 3 7 9

फेवरेट कलर- गहरा लाल

एलर्ट्स- नियमों की अनदेखी से बचें. आवेश में न आएं. व्यर्थ दखल से बचें.

---- समाप्त ----