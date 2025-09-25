scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 25 September 2025: आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे, पेशेवर प्रभावी रहेंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 25 September 2025: अधिकारियों की बात ध्यान सुनेंगे. सहजता सक्रियता बनाए रहेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवर प्रभावी रहेंगे. करियर व्यापार के विस्तार का जोर रखेंगे.

Advertisement
X
five horoscope
five horoscope

नंबर 5- 25 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. अंक 5 के लिए आज का दिन सामान्य से शुभफलकारक है. कार्य व्यापार एवं विभिन्न मामलों में उमंग उत्साह बनाए रखें. प्रभावपूर्ण लोगों से भेंट संभव है. कामकाजी जन सहयोगी होंगे. रुटीन बना रहेगा. आर्थिक वाणि्िज्यक मामलों में निरंतरता बनाए रखेंगे. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति काम से काम रखते हैं. सूचनाओं का बेहतर इस्तेमाल करते हैं. वक्त पर निर्णय लेते हैं. सभी से समन्वय रखते हैं. आज इन्हें सहकारिता बनाए रखना है. बेहतर परिणाम मिलेंगे. सहकर्मियों से लाभ होगा. कामकाजी प्रयास संवरेंगे. कार्यव्यवस्था पर ध्यान देंगे. प्रेम और विश्वास रखें.

मनी मुद्रा- वाणि्िज्यक गतिविधियों को संवारेंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. अधिकारियों की बात ध्यान सुनेंगे. सहजता सक्रियता बनाए रहेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवर प्रभावी रहेंगे. करियर व्यापार के विस्तार का जोर रखेंगे. सूझबूझ बढ़ाएंगे. लचीलापन बनाए रखें.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक संवाद में सजग रहेंगे. संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. यात्रा की संभावना है. मेलजोल और संवाद गति देंगे. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. रिश्तों में सुधार होगा. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. करीबियों की खुशियों का ख्याल रखेंगे. अन्य को सरप्राइज दे सकते हैं.

हेल्थ एंड लिविंग- वातावरण सामान्य रहेगा. परस्पर व्यवहार में अनुकूलन बढ़ेगा. समय पर कार्य करें. खानपान संवारें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ाएं.

सम्बंधित ख़बरें

इच्छित लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पद प्रतिष्ठा पर जोर बढ़ाएंगे 
साझा भावना बनाए रहें, जल्दबाजी न दिखाएं 
व्यवसाय बेहतर बना रहेगा, आर्थिक मामलों में तेजी लाएंगे 
आर्थिक लाभ पर फोकस रहेगा, वरिष्ठ मददगार रहेंगे 
रिश्तों में उत्साह रहेगा, वाणी व्यवहार मधुर रहेंगे 

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 8

फेवरेट कलर्स- लेमन कलर

एलर्ट्स- सामंजस्यता व आदरभाव बनाए रखें. व्यक्तिगत विषयों में सहज रहें. संकीर्णता त्यागें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement