Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 25 September 2025: इच्छित लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पद प्रतिष्ठा पर जोर बढ़ाएंगे

नंबर 4- 25 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. अंक 4 के लिए आज का दिन वांछित सफलता का संकेत बनाए रखने वाला है. उल्लेखनीय प्रयासों को बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. जोखिम लेने का भाव रहेगा. नेतृत्व क्षमता बल पाएगी. भावनात्मक मजबूती बनाए रहेंगे. संवेदनशीलता को बढ़ाए रहेंगे. विविध विषयों में सकारात्मकता बनी रहेगी. राहु के अंक 4 के व्यक्ति औरों की तुलना में तेज प्रयास बनाए रखते हैं. आत्मविश्वास से परिस्थितियों को पक्ष में बनाते हैं. आज इन्हें मनोबल ऊंचा बनाए रखना है. प्रबंधकीय विषयों में गति आएगी. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. करियर कारोबार प्रभावपूर्ण बना रहेगा. इच्छित लाभ प्राप्त कर सकते हैं. पद प्रतिष्ठा पर जोर बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. समन्वय और सहकारिता को बल मिलेगा. सुखद परिणामों से उत्साह बढ़ेगा. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. पेशेवर सफलता पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. संबंधों पर जोर देंगे. व्यक्तिगत मामले शुभकारक रहेंगे. रिश्तों पर भरोसा रखेंगे. घर में आनंद रहेगा. सुखद क्षण निर्मित होंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सबको साधने का प्रयास रहेगा. वादा निभाएंगे. भ्रमण पर जाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवहार में मिठास रखेंगे. कार्यशैली बल पाएगी. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. साख प्रभाव में वृद्धि होगी. सक्रियता रहेगी. खानपान में सुधार आएगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8

फेवरेट कलर्स- सफेद चंदन

एलर्ट्स- सहज रहें. जिद व बड़बोलेपन से बचें. अफवाहों पर भरोसा न करें. ध्यान बढ़ाएं.

