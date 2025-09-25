scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 25 September 2025: साझा भावना बनाए रहें, जल्दबाजी न दिखाएं

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 25 September 2025: भ्रम भटकाव और क्रोध से बचें. व्यवसायिक मामले साधारण रहेंगे. सूझबूझ अनुभव और सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. अतिउत्साह से बचेंगे. कार्यव्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे.

three horoscope
three horoscope

नंबर 3- 25 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 3 के लिए उत्तमता का सूचक है. हर क्षेत्र में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. परिस्थितियों के अनुरूप गति रखेंगे. आस्था और विश्वास से आगे बढ़ेंगे. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था मजबूत बनी रहेगी. पेशेवर विषयों में सफलता पाएंगे. सहयोग सामंजस्यता बनाए रखेंगे. रुटीन को संवारने पर ध्यान देंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक स्तर अच्छा होता है. समन्वय व संतुलन बनाकर सबको जोड़े रखते हैं. आज इन्हें सरलता सहजता बनाए रखना है. चर्चा में सामान्य रहेंगे. साझा भावना बनाए रहें. जल्दबाजी न दिखाएं. अनुशासन और अंकुश रखें.

मनी मुद्रा- नीति नियमों को बनाए रखेंगे. प्रतिभा एवं प्रबंधन पर जोर होगा. विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन में सजग रहेंगे. मित्र मददगार रहेंगे. भ्रम भटकाव और क्रोध से बचें. व्यवसायिक मामले साधारण रहेंगे. सूझबूझ अनुभव और सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. अतिउत्साह से बचेंगे. कार्यव्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में धैर्य एवं विश्वास बनाए रखेंगे. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. समर्पण और सद्भावना बनाए रखेंगे. प्रेम में भरोसा रखेंगे. मन के मामलों में विनम्र रहेंगे. मित्र सहयोगी होंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यव्यवस्था पर जोर रखें. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें. खानपान अच्छा रहेगा. अतिथियों का आदर रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. कमतर बातों को अनदेखा करें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर्स- स्वर्णिम

एलर्ट्स- आत्मनियंत्रण व सूझबूझ बढ़ाएं. वाद विवाद से बचें. छोटों की सुनें.

