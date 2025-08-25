scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 25 August 2025: मूलांक 9 वालों के जीवन में सुख-सौख्य रहेगा, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 25 August 2025: लाभ ऊंचा रहेगा. पेशेवर मामले बढ़त पर रहेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. मेलजोल पर जोर रहेगा. आर्थिक व प्रबंधकीय गतिविधियों पर जोर बढ़ाएंगे. सहज सक्रियता बढ़ाएंगे. स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी.

Advertisement
X
nine horoscope
nine horoscope

नंबर 9
25 अगस्त 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 9 के लिए शुभकर है. विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास बढाएंगे. भावनात्मक मामले पक्ष में बनेंगे. लक्ष्य संवार पर रहेंगे. करीबियों को साथ लेकर चलेंगे. सबका ख्याल रखेंगे. प्रेम और विश्वास से अपनों का भरोसा जीतेंगे. लाभ के अवसर पूर्ववत् बनेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रखेंगे. परिजन परस्पर जुड़ाव बढ़ाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति डिप्लोमैटिक कम होते हैं. सीधी सरल बात को समझकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें फोकस बनाए रखना है. सूझबूझ सामंजस्य बढ़ाकर रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. सकारात्मकता बढ़ेगी.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में सभी का साथ रहेगा. पेशेवर मित्रों से भेंट होगी. योग्यता प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. लाभ ऊंचा रहेगा. पेशेवर मामले बढ़त पर रहेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. मेलजोल पर जोर रहेगा. आर्थिक व प्रबंधकीय गतिविधियों पर जोर बढ़ाएंगे. सहज सक्रियता बढ़ाएंगे. स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों से प्रेम और स्नेह बनाए रखेंगे. परिवार में परस्पर सहयोग को बल मिलेगा. आदर स्नेह की भावना रहेगी. रिश्तों में हर्ष आनंद बना रहेगा. धैर्य दिखाएंगे. जीवन में सुख 
सौख्य रहेगा. मन के मामले बनेंगे. संबंध सुधरेंगे. मित्र सहयोगी होंगे. समन्वय संतुलन बढ़ेगा.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 8 वाले चर्चा संवाद में सहज रहेंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
मूलांक 7 वालों का संकोच दूर होगा, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे 
मूलांक 6 वालों के प्रेम के मामले सुखद रखेंगे, जानिए कैसा रहेगा दिन 
मूलांक 5 वालों का मनोबल ऊंचा होगा, आज करें इस रंग का प्रयोग 
मूलांक 4 वालों का उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा, निसंकोच बढ़ते रहेंगे 

हेल्थ ऐंड लिविंग- अतिउत्साह में नहीं आएं. स्वयं पर ध्यान दें. सुविधाएं बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संकेतों पर नजर रखेंगे. योग व्यायाम बनाए रखेंगे. खानपान में सुधार लाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- चेरी रेड

Advertisement

एलर्ट्स- सूझबूझ व संवाद बढ़ाएं. व्यर्थ दिखावे में न आएं. निवेश पर नियंत्रण रखें. ं

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement