Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 25 August 2025: मूलांक 8 वाले चर्चा संवाद में सहज रहेंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

नंबर 8

25 अगस्त 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभकारी है. कार्यक्षेत्र में उत्साह और श्रमशीलता से परिणाम पक्ष में बनाएंगे. पेशेवर कार्यों में तेजी रखेंगे. कारोबारी गतिविधियां संवरेंगी. योजनाएं बल पाएंगी. इच्छित परिणाम पाएंगे. निजी विषयों में प्रभाव बढ़ेगा. संबंधों में सामंजस्यता रखेंगे. विनम्र व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति की सूझबूझ सहज गति से कार्य करने की होती है. समय प्रबंधन में अक्सर उलझन अनुभव करते हैं. इन्हें आज संपर्क बढ़ाना है. वार्ताओं में सहयोग समर्थन बना रहेगा. लक्ष्यों को साधेंगे. परिवार में समय देंगे. अपनों की सुनेंगे. मदद का भाव बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- अधिकारियों व सहकर्मियों का साथ समर्थन रहेगा. प्रबंधकीय जिम्मेदारों से भेंट होगी. पेशेवर मामलों में सहजता रहेगी. विविध कार्य आगे बढ़ाएंगे. व्यापार में प्रयास बनाए रखेंगे. सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक पक्ष पर फोकस रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- सभी का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. पारिवारिक विषयों में स्पष्टता रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. प्रेम के मामले संवार पाएंगे. रिश्तों में उत्साह बनाए रखेंगे. परिजनों में परस्पर भरोसा बढे़गा. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. मित्रों का समर्थन रहेगा.

हेल्थ ऐंडव् लिविंग- व्यक्तिगत प्रयास बेहतर बनेंगे. यात्रा की संभावना रहेगी. विपक्ष असरहीन रहेगा. मनोबल ऊंचा रखेंगे. रहन सहन बल पाएगा. योग प्राणायाम बढ़ाएं.

फेवरेट नंबर- 2 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- हल्का नीला

एलर्ट्स- भ्रम में न आएं. धूर्तां से बचाव रखें. सजगता बनाए रहें.



---- समाप्त ----