scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 25 August 2025: मूलांक 7 वालों का संकोच दूर होगा, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 25 August 2025: महत्वपूर्ण बात कह पाएंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. रक्त संबंध मजबूत होंगे. परिवार में सामंजस्य बनाए रहेंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. रिश्ते संवार लेंगे. संतुलन बढ़ा रहेगा.

Advertisement
X
seven horoscope
seven horoscope

नंबर 7
25 अगस्त 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 7 के लिए हर्ष आनंद बनाए रखने वाला है. कामकाज में सहजता सक्रियता बनी रहेगी. तेजी से परिणाम पक्ष में बनेंगे. सूझबूझ व समन्वय के साथ कार्यगति बढ़ाएंगे. व्यक्ति विशेष से भेंट हो सकती है. संपर्क संवाद में प्रभावशाली बने रहेंगे. मित्रगण एवं परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. मित्रों को समय देंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति को अपने ज्ञान पर अक्सर इतना अधिक भरोसा होता है कि अक्सर वे पूर्वाग्रह के शिकार हो जाते हैं. आज इन्हें योजनाओं का लाभ मिलेगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. संसाधनों में रुचि दिखाएंगे. सगे संबंधियों की सुनेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में साहस व सामंजस्य बनाए रहेंगे. बड़े प्रयासों के लिए प्रेरित होंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पेशेवरों का समर्थन बना रहेगा. तेजी दिखाएंगे. आगे आने की सोच रखेंगे. सहज सफलता बनी रहेगी. लाभ प्रतिशत संवरेगा. इच्छित परिणाम बनेंगे. अनुभवियों का साथ पाएंगे. लक्ष्यों को साधेंगे.

पर्सनल लाइफ- दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा. प्रियजनों का साथ मिलेगा. आकर्षण अनुभव करेंगे. महत्वपूर्ण बात कह पाएंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. रक्त संबंध मजबूत होंगे. परिवार में सामंजस्य बनाए रहेंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. रिश्ते संवार लेंगे. संतुलन बढ़ा रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 6 वालों के प्रेम के मामले सुखद रखेंगे, जानिए कैसा रहेगा दिन 
मूलांक 5 वालों का मनोबल ऊंचा होगा, आज करें इस रंग का प्रयोग 
मूलांक 4 वालों का उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा, निसंकोच बढ़ते रहेंगे 
मूलांक 3 वाले वाणी व्यवहार संवारेंगे, व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा 
मूलांक 2 वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे 

हेल्थ ऐंड लिविंग- सेहत के मामले सकारात्मक रहेंगे. सतर्कता रखें. जिद में न आएं. रहन सहन सवरेगा. संकोच दूर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 7

फेवरेट कलर्स- मूनलाइट

एलर्ट्स- जोखिम कार्यों से बचें. भटकाव में न आएं. बजट से चलें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement