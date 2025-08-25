Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 25 August 2025: मूलांक 7 वालों का संकोच दूर होगा, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे

नंबर 7

25 अगस्त 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 7 के लिए हर्ष आनंद बनाए रखने वाला है. कामकाज में सहजता सक्रियता बनी रहेगी. तेजी से परिणाम पक्ष में बनेंगे. सूझबूझ व समन्वय के साथ कार्यगति बढ़ाएंगे. व्यक्ति विशेष से भेंट हो सकती है. संपर्क संवाद में प्रभावशाली बने रहेंगे. मित्रगण एवं परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. मित्रों को समय देंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति को अपने ज्ञान पर अक्सर इतना अधिक भरोसा होता है कि अक्सर वे पूर्वाग्रह के शिकार हो जाते हैं. आज इन्हें योजनाओं का लाभ मिलेगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. संसाधनों में रुचि दिखाएंगे. सगे संबंधियों की सुनेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में साहस व सामंजस्य बनाए रहेंगे. बड़े प्रयासों के लिए प्रेरित होंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पेशेवरों का समर्थन बना रहेगा. तेजी दिखाएंगे. आगे आने की सोच रखेंगे. सहज सफलता बनी रहेगी. लाभ प्रतिशत संवरेगा. इच्छित परिणाम बनेंगे. अनुभवियों का साथ पाएंगे. लक्ष्यों को साधेंगे.

पर्सनल लाइफ- दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा. प्रियजनों का साथ मिलेगा. आकर्षण अनुभव करेंगे. महत्वपूर्ण बात कह पाएंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. रक्त संबंध मजबूत होंगे. परिवार में सामंजस्य बनाए रहेंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. रिश्ते संवार लेंगे. संतुलन बढ़ा रहेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सेहत के मामले सकारात्मक रहेंगे. सतर्कता रखें. जिद में न आएं. रहन सहन सवरेगा. संकोच दूर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 7

फेवरेट कलर्स- मूनलाइट

एलर्ट्स- जोखिम कार्यों से बचें. भटकाव में न आएं. बजट से चलें.



