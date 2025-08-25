scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 25 August 2025: मूलांक 6 वालों के प्रेम के मामले सुखद रखेंगे, जानिए कैसा रहेगा दिन

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 25 August 2025: पेशेवर लक्ष्य साधेंगे. कामकाज में सफलता मिलेगी. लेनदेन पर फोकस बढ़ाएंगे. अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेगा. सेवा क्षेत्र में प्रभावी बने रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर व्यापार पर गंभीर बने रहेंगे.

25 अगस्त 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 हैं. आज का दिन अंक 6 के लिए भाग्य वृद्धि में सहयोगी है. सभी क्षेत्रों में उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनाए रखेंगे. कार्यगति को बल मिलेगा. मित्रों और वरिष्ठों की मदद से इच्छित स्थिति प्राप्त करेंगे. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. सौदे समझौतों में सफलता मिलेगी. पेशेवर स्पष्टता रखेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे. रचनात्मक कार्यों में रुचि लेंगे. बड़ों की आज्ञा अनुपालन बनाए रखेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य पर नजर रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्तियों में सजने संवरने का भाव अधिक होता है. सुंदर व भव्यता बनाए रखते हैं. आज इन्हें नियम पालन रखना है. स्पष्टता रखें. परिवार का सहयोग रहेगा.

मनी मुद्रा- साझा प्रयासों में उछाल बना रहेगा. वरिष्ठों की सीख सलाह का पालन करेंगे. पेशेवर लक्ष्य साधेंगे. कामकाज में सफलता मिलेगी. लेनदेन पर फोकस बढ़ाएंगे. अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेगा. सेवा क्षेत्र में प्रभावी बने रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर व्यापार पर गंभीर बने रहेंगे. योजनाओं पर ध्यान देंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार के करीबियों व संबंधियों से करीबी बढ़ेगी. मेलजोल और विश्वास को बल मिलेगा. प्रेम के मामले सुखद रखेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साथीगणों का स समर्थन पाएंगे. मन के रिश्तों में सुधार बना रहेगा. भेंट में सक्रियता दिखाएंगे. रिश्तों में स्नेह बढ़ेगा. सामंजस्य बढ़ेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सूझबूझ से कार्य करेंगे. स्तर बेहतर रहेगा. सम्मान रखेंगे. साख में वृद्धि होगी. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेंगे. आकर्षण बना रहेगा.
 
फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 7 8 9

Advertisement

फेवरेट कलर्स- सिल्वर

एलर्ट्स- अतिउत्साह में न आएं. बहस से बचें. प्रलोभन से दूर रहें.

