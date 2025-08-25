scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 25 August 2025: मूलांक 5 वालों का मनोबल ऊंचा होगा, आज करें इस रंग का प्रयोग

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 25 August 2025: सुख सौख्य बनाए रखेंगे. घर परिवार खुशहाल रहेगा. भावनाओं का आदर करेंगे. निजी जीवन में मिठास रखेंगे. साथीगण सहयोग रखेंगे. रिश्तों पर जोर रखेंगे. प्रसन्नता बढ़ेगी.

five horoscope
नंबर 5
25 अगस्त 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 है. अंक 5 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम बनाए रखने में सहयोगी है. विविध प्रयास बल पाएंगे. सभी क्षेत्रों में प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे. योग्यता प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. लाभ एवं व्यापार संवार पाएगा. निजी विषयों में तेजी बनाए रखेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक पक्ष बल पाएंगे. परंपरागत कार्यों में रुचि दिखाएंगे. नए लोगों से जुड़ाव बनाए रखेंगे. मेलजोल पर जोर देंगे. भेंट भ्रमण के अवसर बनेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति पक्के व्यवहारिक होते हैं. स्वलाभ के अवसर पहचानते और भुनाते हैं. भेंटवार्ता में उत्साही रहते हैं. आज इन्हें सीख सलाह बनाए रखना है. परंपरा व संस्कारों को बल देंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में सकारात्मकता बनाए रहेंगे. योग्यता प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल रखेंगे. प्रतिस्पर्धा के भाव को बल मिलेगा. लाभ अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. पेशेवर लक्ष्य पर ध्यान देंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. अहंकार में न आएं. सहकारिता बनाए रखें. अनुबंधों में धैर्य दिखाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों का घर आगमन होगा. प्रेम स्नेह के मामले बेहतर रहेंगे. संबंधों को बखूबी निभाएंगे. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. घर परिवार खुशहाल रहेगा. भावनाओं का आदर करेंगे. निजी जीवन में मिठास रखेंगे. साथीगण सहयोग रखेंगे. रिश्तों पर जोर रखेंगे. प्रसन्नता बढ़ेगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- प्रतिभा प्रदर्शन पर फोकस रहेगा. साथी सहयोगी होंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. रहन सहन संवरेगा. स्वास्थ्य लाभ एवं भव्यता बनाए रखेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.
 
फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर्स- एक्वा ब्लू

एलर्ट्स- नियंत्रण बनाए रखें. व्यर्थ के तर्क बहस में न पड़ें. संतुलित रहें.
 


 

