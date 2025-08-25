Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 25 August 2025: मूलांक 4 वालों का उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा, निसंकोच बढ़ते रहेंगे

नंबर 4

25 अगस्त 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 4 के लिए हर मोर्चे पर सकारात्मक बना रहेगा. कामकाजी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. चहुंओर सहजता बनी रहेगी. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. चर्चा संवाद आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. विभिन्न कार्यों में रुचि रखेंगे. करियर व्यापार पर नियंत्रण रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. प्रबंधन प्रशासन से जुड़ाव रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्तियों में औरों से अधिक सजगता होती है. आसपास की घटनाओं में रुचि व जिज्ञासा बनाए रखते हैं. आज इन्हें प्रबंधन संवारना है. जीवनशैली पर ध्यान देना है. आकर्षण और उत्साह बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर कार्यों में तेजी रहेगी. योजनाओं में प्रभावी रहेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक मामले सधेंगे. लाभ बेहतर रहेगा. समकक्षों से सामंजस्य रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल रखेंगे. सामंजस्य रखेंगे. कारोबारी परिणाम अनुकूल रहेंगे. कोशिशें बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्था मजबूत होगी.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में हर्ष आनंद बनाए रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुख साझा करेंगे. परस्पर प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी की बात ध्यान से सुनें. सबके हितों का ध्यान रखें. शुभकार्यों की रूपरेरखा बनेगी. परिजनों का साथ सहयोग रहेगा. बड़प्पन की सोच बनाए रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- खानपान पर ध्यान देंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. साक्षात्कार में प्रभाव बनाए रहेंगे. स्वास्थ्यगत दोष दूर होंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. निसंकोच बढ़ते रहेंगे.



फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- गोमेद समान

एलर्ट्स- अतार्किक प्रयास से बचें. व्यर्थ लोगों से प्रभावित न हों.



