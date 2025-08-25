Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 25 August 2025: मूलांक 3 वाले वाणी व्यवहार संवारेंगे, व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा

नंबर 3

25 अगस्त 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 है. अंक 3 के लिए आज का दिन शुभफलकारक है. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. पेशेवरों के लिए अवसर बढ़ेंगे. धैर्यपूर्वक तालमेल से कार्य करेंगे. भेंटवार्ता में सजग रहेंगे. कामकाजी अवसर बने रहेंगे. आवश्यक जानकारी साझा करेंगे. परिजन मददगार होंगे. विविध मामले शांत रहेंगे.योजनाएं आगे बढ़ेंगी. पेशेवर अनुशासन रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति अपने वचन पर अटल रहने वाले होते हैं. संतुलित दिनचर्या बनाए रखते हैं. धैर्य एवं आत्मविश्वास से कार्य करते हैं. आज इन्हें उच्च मनोबल से काम लेना है. सामन्जस्य रखेंगे. संबंधों में सुधार बढ़ाएंगे. व्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में लाभ एवं विस्तार पर फोकस बना रहेगा. कारोबार पर जोर बनाए रखेंगे. सूझबूझ सक्रियता से परिणाम साधेंगे. कामकाज में तैयारी बढ़ाएंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा. महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. रुटीन संवारेंगे. तेजी दिखाएंगे.

पर्सनल लाइफ- दाम्पत्य जीवन में उत्साह बना रहेगा. रिश्तों में निकटता बढ़ेगी. साथीगण सहयोगी होंगे. प्रेम के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर रहेंगे. महत्वपूर्ण बातें अनसुनी न करें. सुख सौख्य बना रहेगा. स्वजनों से मन की कहेंगे. संबंध निभाने में सफल होंगे. भेंट की संभावना बनी रहेगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. साज संवार रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. वाणी व्यवहार संवारेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर्स- ऑरेंज

एलर्ट्स- अहंकारी व जिद्दी न हों. भावुकता पर नियंत्रण रखें. आलस्य से बचें.



