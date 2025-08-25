Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 25 August 2025: मूलांक 2 वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे

नंबर 2

25 अगस्त 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 है. अंक 2 के लिए आज का दिन सभी मामलों में सकारात्मकता बनाए रखेगा. बड़े लक्ष्यों को पाने में मदद मिलेगी. निसंकोच आगे बढ़ते जाएंगे. लाभ का प्रतिशत संवार पर रहेगा. व्यर्थ बातों पर ध्यान न दें. नीति नियमों का पालन करें. मित्र सहायक होंगे. परिजनों का साथ बनाए रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. निजी मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्तियों में कोमल मन के होते हैं. लोगों को जल्द आकर्षित करते हैं. स्वयं भी खिंचवा अनुभव करते हैं. आज इन्हें कार्यव्यवस्था में ध्यान बढ़ाना है. फोकस बनाए रखें. सभी से मधुर संबंध रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में प्रभावी लोगों का समर्थन बना रहेगा. पेशेवर मामलों में जीत का भरोसा बढ़ेगा. कारोबार में गति बनाए रखेंगे. रुटीन पर जोर देंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. लेनदेन के मामले नियंत्रित होंगे. अतिउत्साह न दिखाएं. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. साहस बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में शुभता का संचार बना रहेगा. अपनों का ख्याल रखेंगे. बात कहने में सहज रहेंगे. वातावरण से सामंजस्यता रखेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का आदर करेंगे. व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएंगे. स्वजनों का साथ सहयोग रहेगा. मित्र सहयोग बढ़ाएंगे. संबंधियों से सहजता बढ़ेगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यक्तित्व को बल मिलेगा. विश्वास जीतेंगे. कार्यगति नियंत्रित व तेज रखेंगे. उचित प्रस्ताव पाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे. निसंकोच रहेंगे.



फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- अनार समान

एलर्ट्स- संसाधनों पर जोर दें. व्यर्थ चर्चा संवाद से बचें. विनम्र रहें.



