Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 25 August 2025: मूलांक 1 वालों का मनोबल बढ़त पर रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे

नंबर 1
25 अगस्त 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 है. अंक 1 के लिए आज का दिन निजी जीवन में खुशियों का संचालन बनाए रखेगा. व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी आएगी. अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य बढ़ाएंगे. पेशेवर विषयों में प्रभाव बना रहेगा.योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. विविध मामलों में अनुशासन रखेंगे. कामकाज में रुटीन पर ध्यान देंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा रहेगा. आस्था व विश्वास को बल मिलेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति सहज संवेदनशील होते हैं. प्रत्येक कार्य पूरे विवेक व तैयारी से करते हैं. स्मार्ट होते हैं. आज इन्हें उत्साह दिखाना है. सबको साथ लेकर चलना है. सफलता पूर्ववत् बनी रहेगी.
मनी मुद्रा- लाभकारी योजनाओं को गति देंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. शासन प्रबंधन के कार्यों में रुचि लेंगे. विषयगत समझ बढ़ेगी. आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों पर ध्यान बढ़ाएं. कार्य समय से पूरे करें. साथियों का विश्वास बना रहेगा. सहज प्रयास रखेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रखें.
पर्सनल लाइफ- वरिष्ठों का आदर सम्मान रखेंगे. रिश्तों में सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. त्याग समर्पण का भाव बढ़ेगा. सभी से संबंध मधुर रहेंगे. और स्नेह बल पाएंगे. घर में सामंजस्य रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. व्यवहार में सुधार होगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे.
हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यक्तित्व व्यवहार बेहतर रहेगा. भावनात्मक मामलों में संतुलन रखेंगे. रुटीन रहेगा. मनोबल बढ़त पर रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9
फेवरेट कलर्स- रेड वाइन
एलर्ट्स- भटकाव में न आएं. व्यवस्था संवारें. जिद अहंकार त्यागें.