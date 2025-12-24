scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 24 December 2025: मूलांक 9 वाले सभी मामलों में सहजता रखेंगे, आदर सम्मान रखेंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 24 December 2025: अनुशासन अनुपालन पर जोर रहेगा. परस्पर सहयोग का प्रयास होगा. अवसरों को भुनाएंगे. उद्योग व्यापार में प्रभावशाली रहेंगे. सुखद परिणाम पाएंगे.

नंबर 9- 24 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. अंक 9 के लिए आज का दिन भाग्यकर है. संबंधों में स्पष्टता लाएंगे. सभी मामलों में सहजता रखेंगे. संतुलन व सामर्थ्य से महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे.घर परिवार में रुचि रहेगी. व्यवस्था पर पकड़ बनाए रखेंगे. अनुशासन अनुपालन पर जोर रहेगा. परस्पर सहयोग का प्रयास होगा. अवसरों को भुनाएंगे. उद्योग व्यापार में प्रभावशाली रहेंगे. सुखद परिणाम पाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्तियां स्वयं पर अत्यधिक भरोसा करते हैं. आज इन्हें अनिश्चितता से बचना है. लेनदेन सावधानी बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. सुविधाओं में वृ्द्धि होगी. व्यक्तिगत मामलों में विनम्र रहेंगे. व्यवस्था पर बल रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर जोर होगा. पहल पराक्रम दिखाएंगे. अधिकारीगण सहयोगी होंगे. सूझबूझ से परिणाम साधेंगे. परस्पर भरोसा बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. हितलाभ बढ़ेगा. व्यापार में सफलता पाएंगे. अवसर मिलेंगे. पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे. पेशेवर अनुकूलता रहेगी. सबके प्रति सम्मान रखेंगे.  

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के मामलों में शुभता रहेगी. अपनों से सुखद संदेश प्राप्त होंगे. प्रियजनों की बात ध्यान से सुनेंगे. निजता पर जोर देंगे. परिजन सहयोगी होंगे. धैर्य समर्थन बढ़ाएंगे. मित्रों का साथ रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास से आगे बढेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. मन की बात सरलता से रख पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान संवार बना रहेगा. आदर सम्मान रखेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएंगे. दृष्टिकोण बड़ा रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनशैली संवरेगी.

फेवरेट नंबर-  1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- खाकी

एलर्ट्स- भावुकता से बचें. अहंकार त्यागें. प्रत्युत्तर देने में जल्दी न करें.

---- समाप्त ----
