Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 24 December 2025: मूलांक 8 वाले अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी

नंबर 8- 24 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. अंक 8 के लिए आज का दिन हऱक्षेत्र में उच्चफल पाने वाला है. विविध प्रयासों को गति देंगे. चहुंओर शुभता सूचक स्थिति रहेगी. महत्वपूर्ण मामलों मं पहल बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. करियर कारोबारी स्थिति में सुधार होगा. प्रियजनों से भेंट बढ़ाएंगे. प्रशासनिक संबंध संवरेंगे. लाभ की संभावना बढ़ेगी. आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी. शनि के अंक 8 के व्यक्तियों का विषयगत ज्ञान अच्छा होता है. आज इन्हें समता सामंजस्यता व संतुलन बढ़ाना है. आस्था विश्वास पर बल बनाए रखेंगे. विनम्र रहेंगे. करियर में गति बनाए रहेंगे. पद प्रतिष्ठा संबंधी प्रयास बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण मामले बल पाएंगे. सौदे समझौते आकार लेंगे. सहज सक्रियता बनी रहेगी. आर्थिक विषय सकारात्मक रहेंगे. पेशेवर मामले संवरेंगे. भेंट संवाद पर ध्यान देंगे. लक्ष्य की स्पष्टता बनाए रखेंगे. उच्च अधिकारियों का साथ पाएंगे. प्रबंधन के प्रयास बढ़ेंगे. व्यवस्था और अनुशासन रखेगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. चर्चा संवाद में विनम्रता रखेंगे. करीबियों के संग आनंद से रहेंगे. प्रियजनों की खुशी बनाए रखेंगे. संबंधों को बढ़ाएंगे. सभी से मेलजोल रखेंगे. संबंधों में मिठास रह़ेगी. मित्रगण मददगार बने रहेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे. प्रयास बेहतर बनाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- नियंत्रण बढ़ाएंगे. भव्यता पर जोर देंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. खानपान बेहतर रहेगा. मनोबल बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर-  2 3 4 5 6 8 9  

फेवरेट कलर- मोरपंख के समान

एलर्ट्स- बहस से बचें. दबाव में न आएं. संवेदनशीलता बनाए रहें.

---- समाप्त ----
