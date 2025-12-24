Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 24 December 2025: मूलांक 7 वाले अपनों का सहयोग बनाए रहेंगे, सकारात्मक वातावरण रहेगा

नंबर 7- 24 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. अंक 7 के लिए आज का दिन हितों को संवारने और उचित दिशा में बनाए रखने में मददगार है. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्यों कों पूरा करने का प्रयास होगा. कारोबार की स्थिति उम्दा रहेगी. मित्रों को साथ लेकर चलेंगे. शुभता सहजता बनी रहेगी. कार्यगति बेहतर रहेगी. अपनों का साथ सहयोग बनाए रहेंगे. संपर्क संवाद में प्रभाव दिखाएंगे. कामकाजी विस्तार पर जोर होगा. धैर्य विश्वास से काम लेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति सीमित एवं करीबी लोगों पर भरोसा करते हैं. पद प्रतिष्ठा पाते हैं. आज इन्हें पारिवारिक कायों पर फोकस रखना है. सक्रियता दिखाएंगे. संबंधों पर जोर बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- सबसे बनाकर चलेंगे. उपलब्धियां संवार पर् बनी रहेंगी. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन रहेंगे. नीति नियमों का पालन रखेंगे. व्यवस्था बनाने पर जोर देंगे. आर्थिक मामलों में शुभता रहेगी. सकारात्मक वातावरण रहेगा. विभिन्न कार्यों को समय से पूरा करें. पेशेवर लक्ष्य साधेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. भेंटवार्ता में असरदार रहेंगे. भावनात्मक संवाद में अनुकूलता रहेगी. जरूरी बात कह पाएंगे. उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. प्रेम संबंधों में सफल रहेंगे. करीबियों की मदद मिलेगी. प्रियजनों से भेंटवार्ता के मौके बनेंगे. तेजी दिखाएंगे. रिश्तों को बल मिलेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तिगत पक्ष मजबूत रहेगा. सकारात्मक नजरिया बनाए रखेंगे. सभी प्रसन्न होंगे. हर्ष आनंद से रहेंगे. स्वास्थ्य संवेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- बैरभाव से बचें. कार्यगति संवारें. प्रलोभन में न आएं.

