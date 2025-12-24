scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 24 December 2025: मूलांक 6 वालों के आर्थिक प्रयास संवरेंगे, न करें ये एक गलती

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 24 December 2025: वाणिज्यिक मामलों पर फोकस रहेगा. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. परस्पर सहयोग बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में उपलब्धियां बढ़ेंगी. लाभ में वृद्धि बनाए रखेंगे.

six horoscope

नंबर 6- 24 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 6 के लिए भव्यता को बढ़ाने वाला और हर क्षेत्र में सफलता का सूचक है. कार्यऊर्जा बेहतर बनी रहेगी. आर्थिक प्रयास संवरेंगे. वाणिज्यिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. वाणिज्यिक मामलों पर फोकस रहेगा. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. परस्पर सहयोग बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में उपलब्धियां बढ़ेंगी. लाभ में वृद्धि बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति श्रेष्ठ वस्तुओं के संग्रह में रुचि लेते है. आधुनिकता के पक्षधर होते हैं. दिखावे का भाव रखते हैं. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. चर्चा संवाद में बेहतर स्थिति बनाए रहेंगे. साहस बढ़ेगा. चहुंओर अनुकूलता रहेगी.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार उछाल बना रहेगा. पेशेवर लक्ष्य साधेंगे. लाभ प्रतिशत को बढ़त पर बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पेशेवर गतिविधियों पर जोर रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों में फोकस होगा. साझीदारी के प्रयास बनेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. अधिकारियों से सहजता रहेगी. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. सीख सलाह बढ़ाएंगे. अपनों संग सुखपूर्वक रहेंगे. परस्पर खुशियां साझा करेंगे. दाम्पत्य में सामंजस्य रहेगा. करीबियों पर ध्यान देंगे. रिश्तों में मधुरता रहेगी. सहयोग का भाव बढ़ेगा. जल्दबाजी से बचेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. भ्रमण पर जाएंगे. संतुलन से आगे बढ़ेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. धैर्य से काम लेंगे.

फेवरेट नंबर-  3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- आत्मनियंत्रण बढ़ाएं. जांच बनाए रखें. अकारण हस्तक्षेप से बचें.

