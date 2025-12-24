Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 24 December 2025: मूलांक 5 वाले कारोबारी उत्साह बनाए रहेंगे, विविध प्रयासों को उचित दिशा में बनाए रखेंगे

नंबर 5- 24 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 5 के लिए बेहतर संभावनाओं को बनाए रखने वाला है. विविध प्रयासों को उचित दिशा में बनाए रखेंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों में धैर्य रखेंगे. सभी को साधने की कोशिश होगी. सहयोगी प्रभावित एवं मददगार बने रहेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. कामकाजी अवसर सहज बने रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति अपने तार्किक संवाद के लिए जानेजाते हैं. संजीदा बातों को हल्के अंदाज में कह पाते हैं. आज इन्हें साहस के साथ आगे बढ़ना है. सरलता बनाए रखना है. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें. आसपास का वातावरण सुखद बना रहेगा. संकोच कम होगा.

मनी मुद्रा- उद्योग उत्पादन के प्रयास बेहतर बने रहेंगे. करियर व्यापार सुधार पर रहेगा. आर्थिक विषयों में निरंतरता रखेंगे. बहुमुखी प्रयासों से सभी प्रभावित होंगे. निजी व पेशेवर संबंध संवारेंगे. कारोबारी उत्साह बनाए रहेंगे. प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. उधार से बचेंगे. भ्रम में नहीं आएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन प्रसन्न रहेगा. अपनों से भेंट मुलाकात में उत्साह दिखाएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. अनुकूलन बढ़ा हुआ रहेगा. मित्रों का साथ समर्थन मिलेगा. खुशियों में शामिल होंगे. मेलजोल बढ़ाने में आगे होंगे. जल्दबाजी से बचेंगे. प्रियजनों की भावनाओं को समझेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवस्था में सुधार बना रहेगा. व्यक्तिगत मामले बेहतर होंगें. फोकस रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे. मेलेजोल का प्रयास रहेगा. मनोबल बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- दिनचर्या संवारें. नियमितता बनाए रखें. समन्वय बढ़ाएं. लापरवाही से बचें.

