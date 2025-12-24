Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 24 December 2025: मूलांक 4 वाले कामकाज में संतुलित रहेंगे, वरिष्ठों की बात को ध्यान से सुनें

नंबर 4- 24 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. अंक 4 के लिए आज का दिन शुभ संकेतक है. घर में खुशियों का वातावरण बना रहेगा. रहन सहन संवार पर रहेगा. कामकाज में रुटीन बनाए रखेंगे. अतिउत्साह व दिखावे से बचें. कारोबार में औसत परिणाम रहेंगे. रहन सहन पूर्ववत् रहेगा. सकारात्मक सोच रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप बढ़ाएंगे. सामंजस्य व सूझबूझ से रिश्ते संवारेंगे. घर में शुभ कार्यों कीअरूपरेखा बनेगी. राहु के अंक 4 के व्यक्ति योजनाएं बेहतर बनाते हैं लेकिन अमल में सामान्य होते हैं. इन्हे सहयोगियों को साधकर चलना चाहिए. आज इन्हें मित्रों का समर्थन मिलेगा. कामकाज में संतुलित रहेंगे. सुविधाओं पर ध्यान देंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर उत्साह से कार्यगति बेहतर बनाने का प्रयास बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार पर फोकस रहेगा. जोखिम उठाने से बचें. वरिष्ठों की बात को ध्यान से सुनें. कामकाज में सजगता बनाए रखें. जिम्मेदारियों को बखूबी उठाएंगे. सहयोगियों का भरोसा जीतेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. कार्य व्यापार साधारण रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेमू स्नेह के मामलों में संपर्क बढाएंगे. परिजनों से सामंजस्य बनाए रखेंगे. हड़बड़ी से बचेंगे. अपनों से जरूरी बात कह पाएंगे. भावनात्मक मामलों में मजबूती रहेगी. सभी के प्रति स्नेह रखेंगे. मित्रों में तालमेल बढ़ेगा. रिश्ते संवार पर रहेंगे. सबका आदर सम्मान बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- शैली उम्दा रहेगी. व्यक्तित्व में सुधार आएगा. साज संवार रखेंगे. समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- धूसर

एलर्ट्स- गोपनीयता बनाए रखें. बड़ों की सुनें. समकक्षों को साथ रखें.

