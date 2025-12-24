Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 24 December 2025: मूलांक 3 वाले पेशेवरों से सामंजस्य रखेंगे, प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे

नंबर 3- 24 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सहजता से आगे बढ़ने में मददगार है. कार्यगति संतुलित बनाए रखेंगे. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. पेशेवरों से सामंजस्य रखेंगे. प्रबंधन व्यवस्था पर जोर होगा. अनुशासन अनुपालन रखेंगे. परिजनों का समर्थन बना रहेगा. करियर कारोबार में सक्रियता दिखाएंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन सहज रहेगा. निजी विषयों में स्पष्टता दिखाएंगे. जिम्मेदारों से बनाकर चलेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति अपनी छवि के प्रति गंभीर होते हैं. चरित्र के धनी होते हैं. आज इन्हें पराक्रम साहस बनाए रखना है. चर्चा संवाद में असरदार रहेंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा. बंधुत्व पर जोर रखेंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में बढ़त बनी रहेगी. लाभ ऊंचा रहेगा. प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे. जिम्मेदारों की बात पर अमल बढ़ाएंगे. पेशेवरों से सलाह लेंगे. कार्य व्यवसाय में आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. विभिन्न विषयों को गति देंगे. प्रबंधन बना रहेगा. कार्यगति तेज रखेंगे. कार्यां में निरंतरता बनी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक संबंधों में मिठास बढ़ेगी. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. सबसे प्रेम बनाए रखेंगे. परस्पर सहयोग का भाव रहेगा. स्वजनों का समर्थन उत्साहित रखेगा. भावनाओं का आदर करेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. सुख सामंजस्य बना रहेगा. विनय बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वरिष्ठों की मदद मिलेगी. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवन स्तर आकर्षक रहेगा. मनोबल उच्च रहेगा.

फेवरेट - 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर्स- ऐप्पल ग्रीन

एलर्ट्स- वादविवाद में न आएं. नियमों का ध्यान रखें. क्रोध न करें.

---- समाप्त ----