Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 24 December 2025: मूलांक 1 वाले पेशेवर मामलों में अधिक प्रभावशाली बने रहेंगे, पेशेवरों का विविध विषयों में दखल रहेगा

नंबर 1- 24 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है. अंक 1 के लिए आज का दिन कामकाज को गति देने वाला है. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. विविध योजनाएं संवार पाएंगी. गतिविधियां रुटीन में रहेंगी. रहन सहन में सुधार होगा. पेशेवर मामलों में अधिक प्रभावशाली बने रहेंगे. साहस संपर्क और सामंजस्य बढ़ाएंगे. खानपान पर जोर बना रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति जल्दबाजी में औरों को अपनी सहमति नहीं देते हैं. उचित विचार बनाए रखते हैं. आज इन्हें साहस बढ़ाए रखना है. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. विनय विवेक से आगे बढ़ेंगे. कला कौशल संवरेंगा. संकोच बना रहेगा. अवसरों पर ध्यान देंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में सभी से बनाकर चलेंगे. लाभ एवं पद प्रभाव संवार पर बने रहेंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा. करियर व्यापार में समकक्षों पर भरोसा रखेंगे. लाभ बेहतर बनाए रखेंगे. पेशेवरों का विविध विषयों में दखल रहेगा. कामकाज में गति आएगी. तालमेल बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में बेहतर रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रों की बात को अनदेखा करने से बचें. प्रियजनों का साथ विश्वास बनाए रखें. प्रेम पक्ष सामान्य रहेगा. रिश्तों का सम्मान रखें. निजी संबंधों के प्रति झुकाव बढ़ेगा. सभी को जोडे़ रखेंगे. अपनों से संपर्क संवाद संवारेंगे. चर्चा संवाद में सहजता बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- समकक्ष सहयोगी होंगे. सुविधा व संसाधन बढ़ेंगे. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. व्यक्तित्व पर जोर होगा. मनोबल ऊंचा बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- अंजीर समान

एलर्ट्स- संवेदनशील बने रहें. नियमपालन रखें. बड़प्पन से काम लें.

---- समाप्त ----