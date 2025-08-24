Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 24 August 2025: व्यक्तिगत प्रदर्शन संवार पर रहेगा, संकोच दूर होगा

नंबर 9

24 अगस्त 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 5 है. अंक 9 के लिए आज का दिन साहसिक गतिविधियों को बनाए रखेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. सभी की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. कारोबार की स्थिति में सुधार होगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. प्रबंधन प्रशासन से संबंध संवरेंगे. बड़ा करने की सोच रहेगी. वातावरण की अनुकूलता से सफलता पाएंगे. व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी. उचित परिणाम पाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति कर्म से भाग्य की सीढ़ी चढ़ते हैं. टीम के लिए हर हाल खड़े रहते हैं. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवार पर रहेगा. संकोच दूर होगा

मनी मुद्रा- पेशेवर प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. अधिकारियों से सहजता रहेगी. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. कार्य व्यापार में लक्ष्य पूरे कर पाएंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वित्तीय गतिविधियों पर जोर रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों में फोकस होगा. साझीदारी के प्रयास पक्ष में बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों की इच्छाओं को पूरा करने का भाव रहेगा. घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. सीख सलाह बढ़ाएंगे. अपनों संग सुखपूर्वक रहेंगे. परस्पर खुशियां साझा करेंगे. दाम्पत्य में सामंजस्य रहेगा. करीबियों पर ध्यान देंगे. रिश्तों में मधुरता रहेगी. सहयोग का भाव बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. भ्रमण पर जाएंगे. संतुलन से आगे बढ़ेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. धैर्य से काम लेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- गेरुआ

एलर्ट्स- अतिउत्साह व भावुकता से बचें. क्रोध नियंत्रित रखें.

