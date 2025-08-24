Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 24 August 2025: उधार से बचेंगे, भ्रम में नहीं आएंगे

नंबर 8
24 अगस्त 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 5 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभतावर्धक है. औरों से आगे रहने का भाव बना रहेगा. स्वयं को बेहतर बनाए रखने पर जोर देंगे. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों पर फोकस रहेगा. सीख सलाह व सहकार से आगे बढ़ेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. संबंधों में स्पष्टता लाएंगे. निरंतरता और सहजता रखेंगे. संतुलन और सामर्थ्य को बल मिलेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति की नजर व नजरिया गहराई लिए हुआ होता है. विषय की सूक्ष्मताओं को समझने में सहज होते हैं. आज इन्हें साहस और सरलता बनाए रखना है. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. अहंकार से बचें. आसपास का वातावरण सुखद बना रहेगा.
मनी मुद्रा- पेशेवर प्रयासों में तेजी लाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. निजी एवं पेशेवर संबंध संवारेंगे. कारोबारी उत्साह बनाए रहेंगे. प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. उद्योग व्यापार में उछाल आएगा. आर्थिक विषयों में निरंतरता रखेंगे. उधार से बचेंगे. भ्रम में नहीं आएंगे. तार्किक बने रहेंगे.
पर्सनल लाइफ- रिश्ते मजबूत होंगे. मन के मामलों में विश्वास बना रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अनुकूलन बढ़ा हुआ रहेगा. मित्रों का साथ समर्थन मिलेगा. खुशियों में शामिल होंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. जल्दबाजी से बचें. प्रियजनों की भावनाओं को समझेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- निजी विषय बेहतर होंगें. व्यवस्था सहज रहेगी. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे. मेलेजोल का प्रयास रहेगा. मनोबल बढ़एंगे.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8
फेवरेट कलर- डार्क ब्राउन
एलर्ट्स- अनुभव का लाभ लेंं. बहस में न पड़ें. दिखावे में न आएं.