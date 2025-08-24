scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 24 August 2025: कामकाजी लक्ष्य साधेंगे, प्रतिभा प्रदर्शन पर जोर बनाए रखेंगे

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 24 August 2025: अकेले आगे बढ़ने पर जोर होता है. आज इन्हें पारिवारिक कायों पर फोकस रखना है. संबंधों पर जोर देंगे. मित्रों को साथ लेकर चलेंगे.

six horoscope
नंबर 6

24 अगस्त 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 6 के लिए जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाए रखने में सहयोगी है. करियर कारोबार की दशा दिशा उचित बनी रहेगी. वाणिज्यिक विषयों में प्रभाव रहेगा. सबको साधने की कोशिश रहेगी. कामकाज के अवसर प्राप्त होंगे. लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास होगा. कारोबार की स्थिति संवार पाएगी. योजनाओं में तेजी बनाए रहेंगे. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति यश वैभव पाने की अभिलाषा रखते हैं. अकेले आगे बढ़ने पर जोर होता है. आज इन्हें पारिवारिक कायों पर फोकस रखना है. संबंधों पर जोर देंगे. मित्रों को साथ लेकर चलेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. नियमों का पालन रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. उत्साहित बने रहेंगे. आर्थिक मामलों में शुभता बनी रहेगी. सकारात्मक वातावरण रहेगा. विभिन्न कार्यां को समय से पूरा करें. कामकाजी लक्ष्य साधेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन पर जोर बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों को बखूबी निभाएंगे. भेंटवार्ता में असरदार रहेंगे. भावनात्मक संवाद में अनुकूलता रहेगी. चर्चा संवाद का लाभ उठाएंगे. दिल की बात कह पाएंगे. उत्साह रखेंगे. प्रेम में सफल रहेंगे. करीबियों की मदद मिलेगी. प्रियजनों से मिलने के मौके बनेंगे. संबंधों को बल मिलेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तिगत अनुकूल बढ़ेगा. निजी मामले मजबूत होंगे. सकारात्मक नजरिया रखेंगे. सभी प्रसन्न होंगे. हर्ष आनंद से रहेंगे. स्वास्थ्य संवेगा.

फेवरेट नंबर-  3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- श्वेत

एलर्ट्स- व्यवस्थित दिनचर्या रखें. समन्वय बढ़ाएं. लापरवाही से बचें.
 

