Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 24 August 2025: व्यवस्था की महत्ता बढ़ाएंगे, सबके प्रति सम्मान का भाव रखेंगे

नंबर 5

24 अगस्त 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 5 के लिए भाग्योदय का संकेतक है. अवसर भुनाने की कोशिश बनाए रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाए रखेंगे.घर परिवार संवार पर रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में विनम्रता बनाए रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति में विषयों की समझने और परिस्थिति के अनुरूप कार्य करने की क्षमता अच्छी है. सूचनाओं का लाभ उठाते हैं. आज इन्हें लोभ प्रलोभन में आने से बचना है. लेनदेन सावधानी बनाए रखें. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. सुविधाओं में वृ्द्धि होगी. सबका साथ समर्थन पाएंगे.

मनी मुद्रा- अधिकारीगण मददगार बने रहेंगे. हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. सबका भरोसा बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. हितलाभ बढ़ेगा. व्यापार में सफलता पाएंगे. अवसर मिलेंगे. पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे. पेशेवर अनुकूलता बनी रहेगी. व्यवस्था की महत्ता बढ़ाएंगे. सबके प्रति सम्मान का भाव रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनां से शुभदायी समाचार प्राप्त होंगे. प्रियजनों की बात ध्यान से सुनेंगे. निजता पर जोर देंगे.ं परिजन सहयोगी होंगे. धैर्य समर्थन बढ़ाएंगे. मित्रों का साथ रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास से आगे बढें़गे. सबसे बनाकर चलेंगे. मन की बात सरलता से कह पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. सबके प्रति आदर सम्मान रखेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनशैली संवरेगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर- अंजीर समान

एलर्ट्स- व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएं. जांच बनाए रखें. व्यर्थ हस्तक्षेप से बचें.



