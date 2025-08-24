Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 24 August 2025: तालमेल रखेंगे, कार्य व्यापार में बेहतर रहेंगे

नंबर 4

24 अगस्त 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 5 है. अंक 4 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम बनाए रखेगा. महत्वपूर्ण सूचना की प्राप्ति संभव है. करियर कारोबार में सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में दखल बढ़ाकर रखेंगे. पेशेवर कार्यां में सजग होंगे. सामंजस्य व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. घर परिवार में आयोजन की रूपरेखा बनेगी. साथियों की बात ध्यान से सुनेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की तार्किकता अच्छी होती है. तेजी से मूल्यांकन करने और अवसर पहचानने की समझ रखते हैं. आज इन्हें आत्म्विश्वास से काम लेना है. अवसरोंं पर ध्यान देंगे. विनय विवेक से आगे बढ़ेंगे. कला कौशल को संवरेंगा. विविध विषयों में दखल बढ़ेगा.

मनी मुद्रा- पेशेवरों से प्रभावी संबंध बनाए रखेंगे. लाभ एवं प्रभाव बढ़त पर रहेगा. साहस पराक्रम संवार पर रहेंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा. करियर व्यापार में लाभ प्रतिशत उूंचा रहेगा. समकक्षों पर भरोसा रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. कामकाज में गति आएगी. तालमेल रखेंगे. कार्य व्यापार में बेहतर रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्र बंधु मददगार होंगे. प्रियजनों का साथ पाएंगे. प्रेम पक्ष अनुकूल रहेगा. रिश्तों का सम्मान रखेंगे. संबंधों के प्रति झुकाव बढ़ेगा. सभी को जोडे़ रखेंगे. अपनों से संपर्क संवाद संवारेंगे. निजी बातों पर गंभीर रहेंगे. भाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे. चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सूझबूझ और फोकस बढ़ाएंगे. सभी सहयोगी होंगे. सुविधा संसाधन बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व पर जोर होगा. विश्वास व मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद समान

एलर्ट्स- गरिमा गोपनीयता बनाए रखें. बड़ों की बात सुनें. जिद से बचें.



