Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 24 August 2025: कामकाज में रुटीन संवारेंगे, जोखिम से बचेंगे

नंबर 3
24 अगस्त 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 3 के लिए निजी मोर्चे पर अधिक शुभकारी है. कार्यक्षेत्र में सामंजस्ता व अनुशासन बनाए रखेंगे. आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा. विविध विषयों में रुचि दिखाएंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. नीति नियम पर ध्यान देंगे. पेशेवर प्रयासों में सहज बने रहेंगे. अन्य पर शीघ्रता से भरोसा नहीं करेंगे. निजी संबंधों को बल मिलेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति मिड टेक्नोक्रेट होते हैं. तकनीकी से संबंधित व्यवसायों की अच्छी समझ होती है. सब पर प्रभाव बनाए रखते हैं. आज इन्हें व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बनाए रखना है. कामकाज में रुटीन संवारेंगे. जोखिम से बचेंगे.
मनी मुद्रा- प्रबंधन क्षमता का विकास बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. व्यापारिक मामलों को समय से पूरा करेंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. व्यवस्था संचालन में उत्साही रहेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. सबको जोड़े रखेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. कार्यगति संतुलित बनी रहेगी. बड़ा सोचें.
पर्सनल लाइफ- अपनों से मेलजोल बढ़ाने में विश्वास रहेगा. संबंधां में उत्साह दिखाएंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रहेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. धैर्य से आगे बढ़ते रहेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. मित्र मददगार बने रहेंगे. भ्रमण पर जा सकते हैं.
हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार में प्रभाव बना रहेगा. साख में वृद्धि होगी. चर्चा संवाद में असरदार रहेंगे. समयसीमा का ध्यान रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9
फेवरेट कलर- गोल्डन
एलर्ट्स- विनम्रता व सजगता से काम लें. लक्ष्य पर फोकस रखें.