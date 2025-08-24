Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 24 August 2025: आर्थिक विषय सकारात्मक रहेंगे, पेशेवर मामले संवरेंगे

अंक ज्योतिष-

नंबर 1

24 अगस्त 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 5 है. अंक 1 के लिए आज का दिन हर ओर उन्नति और विस्तार को बल देने वाला है. प्रबंधन में सक्रियता दिखाएंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन सहज रहेगा. निजी विषयों में स्पष्टता रखेंगे. जिम्मेदारों से बनाकर चलेंगे. कामकाजी उपलब्धियां बनी रहेंगी. कार्यव्यवस्था पर गहराई से ध्यान देंगे. अनुशासन और निरंतरता बनाए रखेंगे. परिजनों का साथ समर्थन बना रहेगा. करियर कारोबार उम्दा होगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति में औरों से तेज और प्रभावशाली होने की अभिलाषा होती है. आज इन्हें समता सामंजस्य संतुलन बढ़ाना है. आस्था विश्वास पर बल बनाए रखेंगे. विवेक व विनम्रता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में लक्ष्य और उन्मुख बने रहेंगे. वार्ता में स्पष्टता बनाए रखेंगे. अधिकारियों का साथ समय बिताएंगे. प्रबंधन के प्रयास बढ़ेंगे. व्यवस्था और अनुशासन रखेगे. सीख सलाह से आगे बढ़ें. महत्वपूर्ण सौदे समझौते आकार ले सकेंगे. सक्रियता दिखाएंगे. आर्थिक विषय सकारात्मक रहेंगे. पेशेवर मामले संवरेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों इच्छाओं का सम्मान करें. घरवालों की खुशी बनाए रखेंगे. संबंधों को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. सभी से मेलजोल रखेंगे. संबंधों में मिठास रह़ेगी. प्रेम में प्रभावशाली रहेंगे. चर्चा संवाद में विनम्रता रखेंगे. करीबियों के संग आनंद से रहेंगे. मित्रगण मददगार बने रहेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संतुलन व नियंत्रण पर जोर देंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. खानपान बेहतर रहेगा. मनोबल बनाए रखेंगे.

फेवरेट - 1 3 4 5 6 9

फेवरेट कलर्स- वाइन रेड

एलर्ट्स- वाद विवाद से बचें. नियमों का ध्यान रखें. अनुशासन अपनाएं.

---- समाप्त ----