scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 23 September 2025: लाभ सामान्य बना रहेगा, सकारात्मकता से आगे बढ़ेंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 23 September 2025: काम की स्थिति में सबसे तेज होते हैं. आज इन्हें गति बेहतर बनाए रखना है. व्यक्तित्व का लाभ मिलेगा. वाद संवाद में सजगता दिखाएंगे.

Advertisement
X
nine horoscope
nine horoscope

नंबर 9

23 सितंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सूझबूझ व विवेक से संतुलित गति बनाए रखने वाला है. पेशेवर सफलता पाएंगे. निजी मामलों में हर्ष आनंद रहेगा. लाभ विस्तार पर ध्यान देंगे. करीबियों और मित्रों पर भरोसा जीतेंगे. समता सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. अवसर भुनाने का प्रयास रहेगा. कार्ययोजनाओं में तेजी बनी रहेगी. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति लक्ष्य पाने की हरसंभव कोशिश बनाए रखते हैं. काम की स्थिति में सबसे तेज होते हैं. आज इन्हें गति बेहतर बनाए रखना है. व्यक्तित्व का लाभ मिलेगा. वाद संवाद में सजगता दिखाएंगे. पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे. विनय विवेक से आगे बढेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी रिश्तों को संवारेंगे. पेशेवर विषयों में सहजता बनाए रहेंगे. आर्थिक कार्य औसत से बेहतर रहेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. लापरवाही से बचेंगे. पेशेवर अवसर का लाभ उठाएंगे. अधिकारियों से जुड़ाव बनाए रखेंगे. मान सम्मान में वृद्धि बनी रहेगी. लाभ सामान्य बना रहेगा. सकारात्मकता से आगे बढ़ेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

व्यवस्था बेहतर रहेगी, लाभ विस्तार के मौके भुनाएंगे 
पेशेवरों से सलाह लेंगे, जिद व पूर्वाग्रह से बचेंगे 
नीति नियम रखेंगे, आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे 
महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान रहेगा, पेशेवरता अपनाएंगे 
जिम्मेदारों से भेंट होगी, आर्थिक अवसर भुनाएंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- मित्रों में उत्साह बना रहेगा. निजी वार्ताओं में सक्रियता रहेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रेम स्नेह का भाव रहेगा. मन के मामलों में करीबी सहयोगी रहेंगे. अपनों के साथ पाएंगे. प्रिय से भेंट हो सकती ह. बड़प्पन रखें. मित्र संबंधों में अनुकूलता रहेगी. रिश्तों में ऊर्जा रखेंगे. स्पष्टता बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवन स्तर सुधार पाएगा. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में संतुलन रखेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा. उमंग उत्साह से काम लेंं.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- लाल

एलर्ट्स- धैर्य बढ़ाएं. जरूरतमंदों की सहायता करें. सजग रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement