Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 23 October 2025: व्यवसायिक संबंध संवरेंगे, पद प्रतिष्ठा प्रभाव बढ़ेगा

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 23 October 2025: वाणिज्यिक लाभ बढ़ेगा. पेशेवर कार्यों में वृद्धि रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. शुभता का संचार रहेगा. सहकर्मी मदद बनाए रखेंगे. व्यवसायिक संबंध संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा प्रभाव बढ़ेगा.

eight horoscope

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 23 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 8 के लिए आज का दिन मंगलकारी है. शुभता का संचार का रहेगा. आर्थिक मामलों में सहजता बनाए रहेंगे. घर परिवार में सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. सभी से तालमेल बढ़ाएंगे. मित्र संबंधों को बल मिलेगा. रिश्तों में उत्साह बनाए रहेंगे. कार्ययोजनाएं सफल होंगी. धैर्य धर्म से आगे बढ़ेंगे. संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सभी के हितों को बनाए रखने में विश्वास रखते हैं. जनसेवा में रुचि होती है. आज इन्हें कामकाजी प्रयासों में सक्रियता लानी है. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. रुटीन संवारेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. व्यवहारिकता पर बल बढ़ाएंगे. व्यवसाय बल पाएगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक स्थिति प्रभावशाली रहेगी. कला प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कामकाजी लाभ में बेहतर बने रहेंगे. वाणिज्यिक लाभ बढ़ेगा. पेशेवर कार्यों में वृद्धि रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. शुभता का संचार रहेगा. सहकर्मी मदद बनाए रखेंगे. व्यवसायिक संबंध संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा प्रभाव बढ़ेगा.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में विश्वास और उत्साह बना रहेगा. परिजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. शुभ सूचना साझा करेंगे. स्वजनों संग भ्रमण पर जाएंगे. मित्रों का समर्थन बना रहेगा. मन के मामलों में सहज रहेंगे. प्रियजनों से रिश्ते संवरेंगे. अतिथि का सत्कार रखेंगे. गलतियांे को नजरअंदाज करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संबंधों में प्रभावी रहेंगे. संवाद में भरोसा रखेंगे. जीवनशैली पर ध्यान देंगे. भव्यता बढ़ेगी. परिवार में शुभता रहेगी. सभी प्रसन्न रहेंगे. व्यक्तित्व बेहतर होगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- बहस से बचें. अन्य के प्रभाव में न आएं. मदद बनाए रखें.

---- समाप्त ----
