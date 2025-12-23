scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 23 December 2025: प्रबंधन के कार्य सधेंगे, धैर्य व सूझबूझ बढ़ाएंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 23 December 2025: पेशेवरों मेलजोल का प्रयास रहेगा. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. धैर्य व सूझबूझ बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सोच बड़ी से काम लेंगे. पूर्वाग्रह से बचेंगे. आत्मनियंत्रण पर जोर बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर बल बनाए रखेंगे.

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 23 दिसंबर 205 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 9 के लिए आज का दिन करियर कारोबार में उछाल बनाए रखेगा. घर परिवार के मामलों में सहजता रखेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. पेशेवर अच्छा करेंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. कामकाजी संबंधों पर ध्यान देंगे. वाणिज्यिक अनियमितताएं कम होंगी. बड़बोलेपन से बचेंगे. सरलता से कार्य पूरे होंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति कार्यकुशल और तेज होते हैं. इनकी फुर्ती विरोधी की समझ के बाहर होती है. आज इन्हें फोकस बढ़ाना है. सौदे समझौता में तेजी रखेंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. वातावरण अनुकूलता बढ़ेगी. अपेक्षित परिणाम पाएंगे.

मनी मुद्रा- कारोबारी मित्रों का साथ बना रहेगा. नीति नियमों के पालने में आगे रहेंगे. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरों मेलजोल का प्रयास रहेगा. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. धैर्य व सूझबूझ बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सोच बड़ी से काम लेंगे. पूर्वाग्रह से बचेंगे. आत्मनियंत्रण पर जोर बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर बल बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्र संबंधों में सहज सजग रहेंगे. अपनों मेंं प्रेम स्नेह रखेंगे. प्रियजन विश्वास बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में रुचि बनी रहेगी. अनदेखी से बचें. भावनात्मक संबंधों में अतिउत्साह न दिखाएं. भ्रमण मनोरंजन संभव हैं. रुटीन प्रस्ताव पा सकते हैं. करीबी मददगार होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विनम्रता बनाए रखें. सजगता से काम लें. सुविधाएं बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक होगा. सभी का सम्मान रखेंगे. स्वास्थ्य संतुलित रखेंगे.

फेवरेट नंबर-  1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- ब्राइट रेड

एलर्ट्स- विनम्र व सहयोगी बन रहें. लापरवाही न बरतें. संतुलन रखें.

---- समाप्त ----
