Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 23 December 2025: पेशेवर कार्यों में स्पष्टता रखेंंगे, वाणिज्यिक विषयां में सहकारिता बढ़ाएंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 23 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 8 के लिए आज का दिन भाग्यकारी है. हरक्षेत्र में उम्दा स्थिति बनी रहेगी. अनुकूल वातावरण बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. सीख सलाह पर जोर बना रहेगा. अनुभवियों से संपर्क बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. अवसरों का लाभ लेंगे. वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे. नियमों का पालन करेगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति का नजरिया विराट होता है. दुनिया की बेहतरी के लिए कार्य करते रहते हैं. आज इन्हें विभिन्न मामलों में तेजी बनाए रखना है. चर्चा संवाद में उत्साह बढ़ा रहेगा. रिश्तो में मधुरता रहेगी. साहस से काम लेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक हितलाभ बढ़ा रहेगा. लक्ष्य साधने की कोशिश रखेंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. उद्योग व्यापार में तेजी दिखाएंगे. पेशेवर कार्यों में स्पष्टता रखेंंगे. वाणिज्यिक विषयां में सहकारिता बढ़ाएंगे. सहयोग का भाव बढ़ेगा. सफलता का प्रतिशत बढ़त बना रहेगा. सावधानी रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों की इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान बनाए रखेंगे. निजी विषयों मे समर्थन जुटाएंगे. प्रेम संवाद संवार पाएंगे. धैर्य विश्वास रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. करीबियों का साथ विश्वास रहेगा. मित्रों का सहयाग रहेगा. परिवारिक संबंध अनुकूल रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अन्य के प्रति आदरभाव रखेगे. रहन सहन व शैली पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा होगा. स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ाएंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- गेहुंआ

एलर्ट्स- सूझबूझ बढ़ाएं. विनम्रता पर जोर दें. धूर्तों से दूर रहें.

