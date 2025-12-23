Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 23 December 2025: पेशेवर प्रयासों को गति देंगे, आर्थिक कार्यों में करीबियों का सहयोग प्राप्त होगा

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 23 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 7 के लिए आज का दिन मंगलकारी है. सकारात्मकता के बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर सफलता से उत्साहित रहेंगे. कामकाज में फोकस बना रहेगा. प्रतिभा और प्रदर्शन से सबको प्रभाव में लेंगे. करियर संवारने पर जोर रहेगा. वचन पूरा करेंगे. धूर्तों से बचाव रखेंगे. कार्यगति तेज रहेगी. योजनाओं में आत्मविश्वास से काम लेंगे. कार्य व्यापार पर स्पष्टता बढ़ाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति व्यवस्था की रीढ़ होते हैं. चुपचाप अपना काम करते रहते हैं. नियम अनुशासन से चलते हैं. आज इन्हें कामकाज में स्पष्टता रखेंगे. कार्यगति सुधरेगी. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. मितभाषिता रहेगी.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में अपेक्षा से अच्छा करेंगे. वित्तीय लाभ बेहतर बना रहेगा. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे. सहकर्मियों पर आपसी विश्वास बना रहेगा. साझीदारी में रुचि रखेंगे. आर्थिक मामले संवरेंगे. विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवर प्रयासों को गति देंगे. आर्थिक कार्यों में करीबियों का सहयोग प्राप्त होगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में सुधार बढ़ेगा. घर परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा. हर्ष आनंद से समय बीतेगा. भावनात्मक मामले सहज रहेंगे. सबको जोड़ रखेंगे. रिश्ते अनुकूल रखेंगे. परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सामंजस्यता से काम लेंगे. मित्रगण उत्साहित रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संपर्क संवाद व फोकस बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. सबका सम्मान करेंगे. खानपान पर ध्यान दें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. साज सज्जा बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- लाल चंदन

एलर्ट्स- तथ्यगत स्पष्टता रखें. अनुशासन बढ़ाएं. नकारात्मकता व अफवाह से बचें.

