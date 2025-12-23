scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 23 December 2025: रिश्तों में पहल बनी रहेगी, प्रेम में सहजता शुभता रहेगी

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 23 December 2025: भावनात्मक प्रयासों में जल्दबाजी से बचेंगे. रिश्तों में पहल बनी रहेगी. निजी संबंध संवार पर रहेंगे. परिजन संग सुखद पल बिताएंगे. प्रियजनोंं का ध्यान रखेंगे. नीति नियम निरंतरता बढ़ाएं. प्रेम में सहजता शुभता रहेगी. स्पष्टता रखेंगे.

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 23 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 6 के लिए इच्छित फल देने वाला है. कामकाजी क्षेत्रों में लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. सौदे समझौते गति पाएंगे. सुख सुविधाएं बढ़त पर बनी रहेंगी. कार्यगति प्रभावपूर्ण रहेगी. व्यापार में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. रिश्तों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. साहस और पराक्रम दिखाएंगे. परिवार में शुभता रहेगी. सक्रियता से काम लेंगे. पद प्रभाव बनाए रखेंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति में औरों से आगे निकलने की चाह होती है. नवीनता से सब पर प्रभाव छोड़ते हैं. भव्य जीवन जीते हैं. आज इन्हें सहजता रखना है. सामंजस्यता और सजगता पर जोर देंगे.

मनी मुद्रा- करियर संवार पर बना रहेगा. आर्थिक गतिविधियों में शुभता बनाए रहेंगे. विविध विषयों में हितलाभ संवारेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. कार्य प्रदर्शन में मिलाजुला रहेगा. सहकर्मी सहयोगी होंगे. मनोबल बनाकर रखेंगे. विभिन्न मामलों में धैर्य रखेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर देंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजन सहयोग बनाए रहेंगे. भावनात्मक प्रयासों में जल्दबाजी से बचेंगे. रिश्तों में पहल बनी रहेगी. निजी संबंध संवार पर रहेंगे. परिजन संग सुखद पल बिताएंगे. प्रियजनोंं का ध्यान रखेंगे. नीति नियम निरंतरता बढ़ाएं. प्रेम में सहजता शुभता रहेगी. स्पष्टता रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व में प्रभाव बढ़ेगा. परिवार सहयोगी होगा. विश्वास बनाए रखेंगे. खानपान आकर्षक बनेगा. गोपनीयता बढाएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मरून

एलर्ट्स- सावधानी बढ़ाएं. प्रलोभन में न आएं. अपरिचित से दूर रहें.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

