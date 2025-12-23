Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 23 December 2025: आर्थिक मामलों में फोकस बढ़ाएंगे, सुविधा संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 23 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 5 के लिए आज का दिन शुभताओं को संजोने और सफलता को बढ़ाने में मददगार है. आर्थिक प्रबंधन बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में सामंजस्य बढ़ाएंगे. नवीन शुरूआत कर सकते हैं. पेशेवर कार्यों में उछाल बना रहेगा. सूझबूझ व साहस से रास्ते बनाएंगे. लोगों की बातों में नहीं आएंगे. बड़ों की आज्ञा रखेंगे. वाणी व्यवहार में स्पष्टता रहेगी. सहकारिता बनाए रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति बौद्धिकता से हर क्षेत्र में श्रेष्ठ स्थिति बनाए रखते हैं. दुष्कर कार्य भी सहजता से कर लेते हैं. लक्ष्य साधने में तेज होते हैं. आज इन्हें कामकाज तेज बनाए रखना है. सुखकर स्थिति बनी रहेगी. संकोच दूर होगा.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में सकारात्मक प्रयास उत्साहित रखेंगे. शुभ संकेतों में बढ़ोतरी होगी. लाभ एवं विस्तार पर बल देंगे. आर्थिक मामलों में फोकस बढ़ाएंगे. सुविधा संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे. प्रभावशाली गति से आगे बढ़ें. उल्लेखनीय स्थिति बनी रहेगी. अनुशासन पर जोर बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक संबंधों में मिठास रहेगी. रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे. सहज संवाद बना रहेगा. चर्चा व्यवहार में स्पष्टता बनाए रहेंगे. पारिवारिक संबंध संवरेंगे. मन का मामले पक्ष में रहेंगे. करीबी मददगार बने रहेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. निजी विषयों में रुचि दिखाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास बढ़ेगा. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. सहकारिता का भाव रखेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. खानपान संवारेंगे. स्वस्थ रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- खाकी

एलर्ट्स- ठगी व विवाद से बचें. बहस न करें. भरोसा बनाए रखें.

