Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 23 December 2025: लाभ और विस्तार के मौके बनेंगे, भेंटवार्ता में रुचि रहेगी

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 23 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 4 के लिए सकारात्मक परिणाम बनाए रखने वाला है. परिवार का साथ समर्थन रहेगा. करियर कारोबार पर ध्यान देंगे. रिश्तों पर बल बनाए रखेंगे. सूझबूझ सामंजस्य से परिणाम साधेंगे. कामकाज में प्रभाव बना रहेगा. मदद की भावना बनाए रखेंगे. लोगों को साथ लेकर चलेंगे. तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास होगा. सजगता से काम लेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति व्यवस्था की कमियों को पहचानकर उनका लाभ उठाने का प्रयास बनाए रखते हैं. अवसर भुनाते हैं. आज इन्हें सहकारिता बढ़ाना है. मित्रों का साथ बना रहेगा. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. व्यवहारिकता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी विषयों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण मामले संवार पर रहेंगे. लाभ और विस्तार के मौके बनेंगे. भेंटवार्ता में रुचि रहेगी. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. संरक्षण व समर्थन रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. अनुशासन व समन्वय बढ़ाएंगे. प्रयास बेहतर बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों से संपर्क संवारेंगे. भेंट संवाद पर जोर बना रहेगा. मन के मामलों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत वार्ताएं पक्ष में बनेंगी. मेहमानों के संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न बना रहेगा. प्रियजनों से भेंट होगी. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी. संकोच कम होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- आसपास अनुकूलन रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. निजता पर जोर रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. खानपान में रुटीन रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- भूरा

एलर्ट्स- परिश्रम बनाए रहें. संतुलित दिनचर्या रखें. जल्दबाजी में न आएं.

