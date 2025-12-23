scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 23 December 2025: रिश्तों में स्पष्ट रहें, घरेलु मामले सामान्य रहेंगे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 23 December 2025: मित्र सहयोगी होंगे. भेंट मुलाकात में सहजता बनाए रहेंगे. अपनों संग समय बिताएंगे. प्रसन्नता बनाए रहेंगे. संबंधों में समन्वय रहेगा. रिश्तों में स्पष्ट रहें. घरेलु मामले सामान्य रहेंगे.

three horoscope

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 23 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 3 के लिए आज का दिन साधारण स्थिति का सूचक है. कामकाज में औसत परिणाम बनेंगे. विविध प्रयास पूर्ववत् बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. वाणिज्यिक मामलों में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन और आज्ञाकारिता रखेंगे. जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी. निजी मामलां में सहजता बनी रहेगी. आत्मविश्वास से कार्य करें. प्रियजनों से तालमेल बढ़ाएं. आर्थिक हितों से समझौता न करें. मित्रगण साथ निभाएंगे. समकक्ष प्रभावित रहेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति समाज में पद प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं. सभा में प्रमुखता से शामिल होते हैं. आज इन्हें वादविवाद से बचना है. भावुकता से दूर रहेंगे.

मनी मुद्रा- जोखिमू उठाने से बचें. अतार्किक कार्यों से दूर रहेंगे. पद प्रतिष्ठा पर ध्यान देंगे. साथियों से तालमेल रहेगा. करियर व्यवसाय मिश्रित रहेगा. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव रखें. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. वाणिज्यिक प्रदर्शन मध्यम रहेगा. कार्ययोजनाओं पर फोकस रखेंगे. संकोच बना रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

कारोबार में आर्थिक सौदे सकारात्मक बनेंगे, सबको जोड़े रखेंगे
वाद विवाद में उलझने से बचें, आपसी संवाद सुखद बनाए रखें
बात कहने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, मनोरंजन के अवसर बनेंगे
आर्थिक वाणिज्यिक में विश्वास बनाए रखेंगे, सक्रियता सहजता रहेगी
संपर्क सामंजस्य बढ़ाएंगे, संपर्क का लाभ उठाएंगे
पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं से दबाव अनुभव कर सकते हैं. मित्र सहयोगी होंगे. भेंट मुलाकात में सहजता बनाए रहेंगे. अपनों संग समय बिताएंगे. प्रसन्नता बनाए रहेंगे. संबंधों में समन्वय रहेगा. रिश्तों में स्पष्ट रहें. घरेलु मामले सामान्य रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- काय्रशैली पर ध्यान देंगे. वाणी व्यवहार सहज रहेगा. साज संवार पर ध्यान दें. स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा. उत्साह मनोबल रखेंगे.

फेवरेट नंबर-  1 2 3 7 9

फेवरेट कलर- भगवा

एलर्ट्स- धैर्य रखें. भेंट में उतावली न दिखाएं. योजनाओं का अनुसरण करें.

---- समाप्त ----
