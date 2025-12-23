Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 23 December 2025: कारोबार में आर्थिक सौदे सकारात्मक बनेंगे, सबको जोड़े रखेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

और पढ़ें

नंबर 2- 23 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 2 के लिए आज का दिन श्रेष्ठफलकारी है. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से काम लेंगे. सभी मामलां में सहजता शुभत रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. असहज गतिविधियोंं से दूरी रखेंगे. आर्थिक अनुबंधों में निरंतरता बनाए रखेंगे. कामकाज में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. भावनात्मक संवाद बेहतर रहेगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति सरल और तरल स्वभाव बनाए रखते हैं. याददाश्त अच्छी होती है. रिश्ते बचाने के लिए प्रयास बनाए रखते हैं. आज इन्हें संपर्क बढ़ाना है. लोगों से तालमेल संवारेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर होगा.

मनी मुद्रा- करियर उछाल पाएगा. कारोबार में आर्थिक सौदे सकारात्मक बनेंगे. सबको जोड़े रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे. साहस और पराकम संवारेंगे. सहयोगियों पर भरोसा बढ़ाएंगे. विभिन्न अनुबंध पक्ष में बनेंगे. अड़चनों को दूर करेंगे. मित्रों का साथ समर्थन रहेगा.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- रिश्तों को निभाने की कोशिश होगी. रिश्तों में प्रेम व सहयोग बना रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखेंगे. मित्र की सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. वादे वचन पूरे करेंगे. रिश्तों का सम्मान रखेंगे. प्रेम में समर्पण बढ़ाएंगे. स्नेह विश्वास से काम लेंगे. चर्चाओं में रुचि रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- सामंजस्यता रखेंगे. स्वास्थ्य संवारेंगे. सबका सम्मान रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मित्र मददगार होंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 2 5 8

फेवरेट कलर- गुलाबी

एलर्ट्स- कमतर बातों को अनदेखा करें. लापरवाही व ढिलाई न दिखाएं.

---- समाप्त ----