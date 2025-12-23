Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 23 December 2025: वाद विवाद में उलझने से बचें, आपसी संवाद सुखद बनाए रखें

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 23 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 1 के लिए आज का दिन घर परिवार में खुशियों को बढ़ाने और भव्यता से जीवन जीने में सहयोगी है. सहकर्मी कारोबार में सहायक होंगे. सूझबूझ से कार्य साधेंगे. लाभ का प्रतिशत औसत रहेगा. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. धर्म में विश्वास बनाए रखेंगे. जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व रखते हैं. प्रभावपूर्ण तरीके से अपना पक्ष रखते हैं. चर्चा संवाद में स्पष्टता रहती है. आज इन्हें अपनों के साथ वक्त बिताना है. कामकाज में रुटीन रखना है. पेशेवर प्रयासों में तर्क व अनुशासन रखें. स्वयं पर ध्यान देंगे. जल्दबाजी से बचें.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार साधारण बना रहेगा. लेनदेन में सहज स्थिति रखें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. विभिन्न कार्यों में जिम्मेदारों और अनुभवियों का साथ बना रहेगा. कार्यगति सहज रहेगी. साझा प्रयासों में रुचि लेंगे. पेशेवर व्यक्ति सजगता बढ़ाएंगे. अपनी जवाबदेही को पूरा करेंगे.पक्ष मजबूती से रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्र संबंध बेहतर बने रहेंगे. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. प्रेम स्नेह के मामलों में आस्था रखेंगे. पारिवारिक विषयों में संतुलन बढ़ेगा. वाद विवाद में उलझने से बचें. आपसी संवाद सुखद बनाए रखें. संबंधों में सरल रहें. मित्रगण साथ समर्थन रखेंगे. भेंटवार्ता में स्पष्ट रहें.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार संवार पाएगा. योग व्यायाम बढ़ाएंगे. रुटीन संवारें. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व भव्य रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- चेरी रेड

एलर्ट्स- दिखावे में नहीं आएं. आत्मविश्वास रखें. नियमों पर बल दें.

