Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 23 August 2025: मूलांक 8 वाले सेवाक्षेत्र में सफल होंगे, भेंट संवाद की कोशिश बनी रहेगी

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 23 अगस्त 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 4 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभत्व का संकेतक है. चहुंओर मनोवांछित परिणाम प्राप्त होंगे. श्रेष्ठ समय का लाभ उठाएंगे. सकारात्मक संबंधों से उत्साहित रहेंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. कार्य व्यापार बेहतर होगा. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. रिश्तों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. साहस पराक्रम दिखाएंगे. परिवार में शुभता रहेगी. सक्रियता से काम लेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति की तथ्यों के मूल्यांकन की सूझबूझ बेहतर होती हे. संकोची स्वभाव होता है. आज इन्हें फोकस बढ़ाना है. सौदे समझौता में तेजी बनाए रखेंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

मनी मुद्रा- कारोबारी उम्दा स्थिति बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में प्रभावशाली बने रहेंगे. नीति नियम और अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. मेलजोल का प्रयास रहेगा. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सोच बड़ी से काम लेंगे. पूर्वाग्रह से बचेंगे. आत्मनियंत्रण पर जोर बढ़ाएंगे. कार्य व्यवस्था पर बल बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- उच्च मनोबल से रिश्ते संवारेंगे. भावनात्मक संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. अपनों से प्रेम स्नेह रहेगा. प्रियजन विश्वास बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में रुचि रहेगी. अनदेखी से बचें. भावनात्मक संबंध संवरेंगे. भ्रमण मनोरंजन बनाए रखेंगे. संवाद में सजग रहेंगे. प्रस्ताव पाएंगे. मित्र मददगार होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- भव्यता में वृद्धि होगी. सक्रियता से काम लेंगे. सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक होगा. सभी का सम्मान रखेंगे. साज सज्जा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर- नीला

एलर्ट्स- लापरवाही न बरतें. संतुलन रखें. भावुकता त्यागें.

