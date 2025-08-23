Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 23 August 2025: मूलांक 7 वाले सभी से तालमेल संवारेंगे, लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 23 अगस्त 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 7 के लिए अनुकूलन बढ़ाने वाला है. कामकाजी विषयों में इच्छित लक्ष्य साधेंगे. उचित अवसरों का लाभ उठाएंगे. गरिमा गोपनीयता बढाएंगे. कार्यगति तेज रहेगी. योजनाओं में पहल व स्पष्टता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रहेगा. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति में बड़ों की सीख सलाह का सम्मान करने की समझ होती है. व्यवस्थागत प्रयास बेहतर बनाए रखते हैं. आज इन्हें आपसी सामंजस्य व सहकारिता बढ़ाना है. मित्रों का साथ बना रहेगा. संबंधों पर भरोसा बढ़ेगा. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण मामले संवार पर रहेंगे. व्यापार में अनुकूलता बढ़ेगी. लाभ और विस्तार के मौके बढ़ेंगे. भेंटवार्ता में रुचि रहेगी. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. संरक्षण व समर्थन बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. प्रयोगधर्मिता रखेंगे. अनुशासन सतर्कता समन्वय बढ़ाएंगे. अनुकूलन रखेंगे. प्रयास बेहतर बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधी गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी. अपनों से संपर्क संवाद बढ़े़गा. मन के मामलों में स्पष्टता रखेंगे. व्यक्तिगत वार्ताएं पक्ष में बनेंगी. मेहमानों के संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. प्रियजनों से भेंट होगी. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- समझदारी से आगे बढ़ेंगे. निजता पर जोर रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. खानपान में रुटीन रहेगा. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. बड़ा सोचें.



फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- प्रलोभन में न आएं. अनजान से सावधान रहें. विनम्रता रखें.

