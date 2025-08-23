Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 23 August 2025: मूलांक 5 वाले सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे, जल्दबाजी में नहीं आएंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 15 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 23 अगस्त 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 4 है. अंक 5 के लिए आज का दिन कार्य व्यापार में इच्छित फल व अवसर बनाए रखेगा. पेशेवर प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. रचनात्मकता पर बल रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. परिस्थितियां उत्साहजनक रहेंगी. व्यापार में गति रहेगी. आर्थिक वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे. नियमों का पालन करेगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. बुध के अंक 5 के व्यक्तियों में औरों को प्रभाव में लेने की समझ होती है. बुद्धि बल से हर कार्य सरलता से कर लेते हैं. आज इन्हें कामकाज में सहजता रखना है. कार्यगति सुधरेगी. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. निसंकोच कार्य करें.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में वांछित स्थिति बनी रहेगी. समकक्षों का साथ बनाए रखेंगे. परस्पर विश्वास बना रहेगा. साझीदारी में रुचि रखेंगे. आर्थिक मामले संवरेंगे. विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवर प्रयासों को गति देंगे. आर्थिक कार्यों में सहयोग प्राप्त होगा. लाभ प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में उत्साह से काम लेंगे. करीबियां का सहयोग मिलेगा. हर्ष आनंद से समय बीतेगा. भावनात्मक मामले सहज रहेंगे. सबको जोड़ रखेंगे. रिश्ते अनुकूल रखेंगे. परिजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सामंजस्यता से काम लेंगे. मित्रगण सहायक रहेंगे. मन की कह पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संपर्क संवाद असरदार रहेगा. दिनचर्या पर फोकस बढ़ाएं. सबका सम्मान करें. खानपान पर ध्यान दें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. साज सज्जा बढ़ाए रखें.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर्स- सी ब्लू

एलर्ट्स- वाद विवाद में न आएं. बहस न करें. व्यवहारिकता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----